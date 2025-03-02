SABAH, ATV-UTV kazalarını masaya yatırdı: Otobanda ölüm makinası

İki gencin iki ayrı kazada hayatını kaybetmesinin ardından, genelde günübirlik veya saatlik gezi kullanımlarında kullanılan ancak son yıllarda bireysel kullanımları da artan ATV (All-Terrain Vehicle) ve UTV (Utility Task Vehicle) arazi araçlarının kullanım alanları ve güvenliği gündem oldu. SABAH bu kapsamda sektör temsilcileriyle görüştü ve bu araçların kullanımına mercek tuttu.

ATV VE UTV ARASINDAKİ FARKLAR



ATV'lere göre çok daha güçlü ve hızlı modelleri bulunan ve 135 km hıza kadar çıkabilen UTV araçları genelde hobi amaçlı olarak kullanılıyor. Fiyatları, motor hacmi ve beygir gücüne göre değişiyor. ATV'ler, zorlu arazi koşullarında kullanılmak üzere tasarlandı. Genellikle 4 tekerlekli olarak kullanılıyor. Motosiklet direksiyonu ile kullanılan ATV'ler aslında zorlu arazilerde ilerleyebilmek ve iş yapabilmek için ideal araçlar. Ancak bu araçlar Türkiye'de arazilerde veya tatil bölgelerinde ağırlıklı olarak hobi için ve kiralama yöntemi ile kullanılıyor. Kimi yerlerde ATV kullanımına özel parkurlar oluşturulurken, yarışları da düzenleniyor.