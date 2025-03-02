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Haberler Yaşam SABAH, ATV-UTV kazalarını masaya yatırdı: Otobanda ölüm makinası
Giriş Tarihi: 02.03.2025 06:58 Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 07:01

SABAH, ATV-UTV kazalarını masaya yatırdı: Otobanda ölüm makinası

İstanbul'da arazi araçlarının son bir yılda karıştığı iki ayrı kazada ATV ve UTV kullanan iki vatandaş hayatını kaybetti. Yol kenarında arazi aracının tamiri sırasında yaşanan her iki kazada da otomobil sürücüleri durup yardım etmek yerine kaçmayı tercih etti, vicdanları yaraladı. İki ayrı kazada ölen Oğuz Murat Aci ile Muhammed Gürcan Koçak'ın aileleri adalet mücadelesi başlattı. Bu kazaların ardından arazi araçlarının kullanımı ve güvenliği gündeme geldi. SABAH, sektör temsilcilerine kulak verdi ve sistemin işleyişini dinledi.

SABAH, ATV-UTV kazalarını masaya yatırdı: Otobanda ölüm makinası

1 Mart 2024'te Sarıyer'de yaşayan bir grup arkadaş, kendilerine ait ATV araçlarla ormanlık bölgede gezinti yaptıktan sonra gece dönüşe geçti. 3 ATV aracından biri arızalandı. Saat 23.50 sıralarında, Eyüpsultan, Mithatpaşa Mahallesi, Davutpaşa Caddesi'nde yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan biri buradaki 3 ATV'ye çarptı. Sarıyer-Göktürk yolunda yarış yapan otomobilin çarptığı yaralı 5 kişiden biri olan, bir çocuk babası Oğuz Murat Aci hayatını kaybetti. Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye kaçtı. ABD'de bir süre sonra yakalanan anne ile oğlu yakalandı ve sonraki süreçte Türkiye'ye iadelerine karar verildi.

SABAH, ATV-UTV kazalarını masaya yatırdı: Otobanda ölüm makinası

KUZENİYLE ÇEKİCİ BEKLİYORDU

Eyüpsultan'da bu kez Muhammed Gürcan Koçak(25) geçen hafta 22 Şubat akşamı kuzeni Sultan Ömer Aksu'ya UTV aracıyla İstanbul Havalimanı yolu Göktürk istikametinde seyrettiği sırada, aracının arızalanması nedeniyle emniyet şeridinde durdu. Bir yandan aracı tamir etmeye çalışan bir yandan da çekici bekleyen kuzeniyle orada duran Koçak, bir minübüs çarpıp kaçtı. Koçak hayatını kaybetti. Sürücü hala teslim olmazken, 4 ay sonrası için düğün hazırlığı yaparken yaşamını yitiren Muhammed'in ailesi ise büyük yıkımla baş başa kaldı.

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SABAH, ATV-UTV kazalarını masaya yatırdı: Otobanda ölüm makinası

İki gencin iki ayrı kazada hayatını kaybetmesinin ardından, genelde günübirlik veya saatlik gezi kullanımlarında kullanılan ancak son yıllarda bireysel kullanımları da artan ATV (All-Terrain Vehicle) ve UTV (Utility Task Vehicle) arazi araçlarının kullanım alanları ve güvenliği gündem oldu. SABAH bu kapsamda sektör temsilcileriyle görüştü ve bu araçların kullanımına mercek tuttu.

ATV VE UTV ARASINDAKİ FARKLAR

ATV'lere göre çok daha güçlü ve hızlı modelleri bulunan ve 135 km hıza kadar çıkabilen UTV araçları genelde hobi amaçlı olarak kullanılıyor. Fiyatları, motor hacmi ve beygir gücüne göre değişiyor. ATV'ler, zorlu arazi koşullarında kullanılmak üzere tasarlandı. Genellikle 4 tekerlekli olarak kullanılıyor. Motosiklet direksiyonu ile kullanılan ATV'ler aslında zorlu arazilerde ilerleyebilmek ve iş yapabilmek için ideal araçlar. Ancak bu araçlar Türkiye'de arazilerde veya tatil bölgelerinde ağırlıklı olarak hobi için ve kiralama yöntemi ile kullanılıyor. Kimi yerlerde ATV kullanımına özel parkurlar oluşturulurken, yarışları da düzenleniyor.

SABAH, ATV-UTV kazalarını masaya yatırdı: Otobanda ölüm makinası

PLAKA VE EHLİYETLE KARAYOLUNA ÇIKILIYOR

ATV, plakası alındığında veya sürücüsünde B sınıfı ehliyet olduğu takdirde bireysel olarak satın alınabiliyor ve trafiğe çıkılabiliyor. Ancak buradaki en büyük risk trafikte karşılaşacak tehlike. Bu yüzden, yarım saatlik veya saatlik gibi seçeneklerle kiralama yapan işletmeleri tercih etmek daha güvenli. Trafiğe çıkan ATV'leri denetleme yetkisi de, traktör gibi plaka aldıkları için Trafik Polisinde.

SABAH, ATV-UTV kazalarını masaya yatırdı: Otobanda ölüm makinası

UTV DAHA LÜKS VE BÜYÜK

UTV'lerin ise kullanım amacı benzer olmasına karşın ATV'lerden önemli farkları var. ATV'lerin daha gelişmişleri olarak ifade edilen UTV'lerin motor hacimleri ve beygir güçleri çok daha yüksek olabiliyor. Bu araçlar aynı zamanda direksiyonlu ve tenteli karoseri sayesinde motosikletten çok arabaya benziyor. Fiyatları motor hacimleri ve beygir güçlerine göre 120 bin liraya kadar çıkabiliyor. Piyasadaki en kuvvetli araçlar saatte 140 km hızın üzerine kadar çıkabiliyor. Ortalama bir UTV aracının ağırlığı ise 500-600 kg arasında değişiyor.