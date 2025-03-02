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SABAH, ATV-UTV kazalarını masaya yatırdı: Otobanda ölüm makinası
Giriş Tarihi: 02.03.2025 06:58
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025
07:01
SABAH, ATV-UTV kazalarını masaya yatırdı: Otobanda ölüm makinası
İstanbul'da arazi araçlarının son bir yılda karıştığı iki ayrı kazada ATV ve UTV kullanan iki vatandaş hayatını kaybetti. Yol kenarında arazi aracının tamiri sırasında yaşanan her iki kazada da otomobil sürücüleri durup yardım etmek yerine kaçmayı tercih etti, vicdanları yaraladı. İki ayrı kazada ölen Oğuz Murat Aci ile Muhammed Gürcan Koçak'ın aileleri adalet mücadelesi başlattı. Bu kazaların ardından arazi araçlarının kullanımı ve güvenliği gündeme geldi. SABAH, sektör temsilcilerine kulak verdi ve sistemin işleyişini dinledi.