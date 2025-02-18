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SABAH sendika cinayetinin perde arkasına ulaştı! Başkanın intihar mektubu ortaya çıktı: Dedikodu ve kıskançlık iddiası
Giriş Tarihi: 18.02.2025 12:33
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
12:33
SABAH sendika cinayetinin perde arkasına ulaştı! Başkanın intihar mektubu ortaya çıktı: Dedikodu ve kıskançlık iddiası
Ankara'da DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası Anadolu Şubesi'nde yaşanan ve 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan trajik olayın perde arkasına SABAH ulaştı. Şube Başkanı Deniz Ilgan'ın, Şube Sekreteri Erdinç Koç'u öldürdükten sonra intihar ettiği olayın altında, kıskançlık ve dedikodu krizinin yattığı öğrenildi. Cinayet Büro ekiplerinin Ilgan'ın odasında bulduğu intihar mektubu, olayın ardındaki gerilimi gün yüzüne çıkardı. Ilgan, mektubunda Erdinç Koç'un arkasından dedikodu yaptığını, ardından hiçbir şey olmamış gibi yüzüne güldüğünü yazdı. Mektuptaki ifadelerde, Ilgan'ın Koç'u kendisine karşı kıskançlık ve çekememezlik duyguları beslemekle suçladığı da yer aldı.