SABAH sendika cinayetinin perde arkasına ulaştı! Başkanın intihar mektubu ortaya çıktı: Dedikodu ve kıskançlık iddiası

DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası Anadolu Şubesi Başkanı Deniz Ilgan ile Şube Sekreteri Erdinç Koç arasındaki gerginlik, bir süredir sendika içerisinde gündemdeydi. Ilgan'ın, cinayeti işlemeden önce 15 günlük iznini tamamlayarak göreve döndüğü ve bu süreçte Koç ile ilgili duyduğu dedikodular nedeniyle daha da öfkelendiği iddia edildi.