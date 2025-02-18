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Haberler Yaşam SABAH sendika cinayetinin perde arkasına ulaştı! Başkanın intihar mektubu ortaya çıktı: Dedikodu ve kıskançlık iddiası
Giriş Tarihi: 18.02.2025 12:33 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 12:33

SABAH sendika cinayetinin perde arkasına ulaştı! Başkanın intihar mektubu ortaya çıktı: Dedikodu ve kıskançlık iddiası

Ankara'da DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası Anadolu Şubesi'nde yaşanan ve 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan trajik olayın perde arkasına SABAH ulaştı. Şube Başkanı Deniz Ilgan'ın, Şube Sekreteri Erdinç Koç'u öldürdükten sonra intihar ettiği olayın altında, kıskançlık ve dedikodu krizinin yattığı öğrenildi. Cinayet Büro ekiplerinin Ilgan'ın odasında bulduğu intihar mektubu, olayın ardındaki gerilimi gün yüzüne çıkardı. Ilgan, mektubunda Erdinç Koç'un arkasından dedikodu yaptığını, ardından hiçbir şey olmamış gibi yüzüne güldüğünü yazdı. Mektuptaki ifadelerde, Ilgan'ın Koç'u kendisine karşı kıskançlık ve çekememezlik duyguları beslemekle suçladığı da yer aldı.

ÖMER ÇETİN
SABAH sendika cinayetinin perde arkasına ulaştı! Başkanın intihar mektubu ortaya çıktı: Dedikodu ve kıskançlık iddiası

DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası Anadolu Şubesi Başkanı Deniz Ilgan ile Şube Sekreteri Erdinç Koç arasındaki gerginlik, bir süredir sendika içerisinde gündemdeydi. Ilgan'ın, cinayeti işlemeden önce 15 günlük iznini tamamlayarak göreve döndüğü ve bu süreçte Koç ile ilgili duyduğu dedikodular nedeniyle daha da öfkelendiği iddia edildi.

SABAH sendika cinayetinin perde arkasına ulaştı! Başkanın intihar mektubu ortaya çıktı: Dedikodu ve kıskançlık iddiası

Olay günü Koç ile yüzleşen Ilgan'ın, tartışma sırasında kontrolünü kaybettiği ve Koç'a silahla ateş ettiği öğrenildi. Koç'u öldüren Ilgan, aynı silahla boynuna ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

Birleşik Metal-İş Sendikası Anadolu Şubesi Başkanı Deniz Ilgan

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SABAH sendika cinayetinin perde arkasına ulaştı! Başkanın intihar mektubu ortaya çıktı: Dedikodu ve kıskançlık iddiası

Olay yerine çağrılan polis ve sağlık ekipleri, Ilgan'ı ağır yaralı halde Gazi Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ilgan da yaşamını yitirdi.

SABAH sendika cinayetinin perde arkasına ulaştı! Başkanın intihar mektubu ortaya çıktı: Dedikodu ve kıskançlık iddiası

İNTİHAR MEKTUBUNDA DEDİKODU VE KISKANÇLIK İDDİASI

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Yapılan ilk incelemede Deniz Ilgan'ın, olaydan 15 gün önce yıllık iznini tamamlayarak görevine döndüğü tespit edildi. Ilgan'ın odasında yapılan incelemelerde bir intihar mektubu bulundu.

SABAH sendika cinayetinin perde arkasına ulaştı! Başkanın intihar mektubu ortaya çıktı: Dedikodu ve kıskançlık iddiası

İntihar mektubunda Ilgan'ın, Şube Sekreteri Erdinç Koç'un yolsuzluk yaptığı, yaptığı işlerde hiçbir şekilde fikir alışverişinde bulunmadığı, arkasından dedikodu yaptığına ve yüzüne karşı sahte bir tavır sergilediğine yönelik ifadeler yer aldığı öğrenildi.

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