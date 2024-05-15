Şaban Ataş olayında yeni gelişme! Cinayeti işlediği söylenen Burhanettin Öztürk’ün eşi konuştu: İki ismi işaret etti

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Karabulut, Müge Anlı canlı yayınında yaptığı itirafında, "Kahvaltıda Burhanettin Öztürk, Şaban ve ben oturuyorduk. Aralarında kavga çıktı. Burhanettin, Şaban'ı iple boğdu, ardından kafasına sopa ile vurdu. Cesedi Burhanettin, oğlum Mert ve annemle birlikte yayla yoluna götürüp attık. Sonra sabahın erken saatlerinde attığımız yere giderek, Burhanettin'le cesedin üstünü taşla örttük. Çok pişmanım." dedi.