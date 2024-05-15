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Şaban Ataş olayında yeni gelişme! Cinayeti işlediği söylenen Burhanettin Öztürk'ün eşi konuştu: İki ismi işaret etti
Giriş Tarihi: 15.05.2024 16:32
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
17:10
Şaban Ataş olayında yeni gelişme! Cinayeti işlediği söylenen Burhanettin Öztürk'ün eşi konuştu: İki ismi işaret etti
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Şaban Ataş cinayeti Türkiye'nin gündemine oturdu. 53 gündür kayıp olan 3 çocuk babası Şaban Ataş'ı en yakın arkadaşı Burhanettin Öztürk'ün öldürdüğü ortaya çıktı. 5 şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Burhanettin Öztürk'ün eşi sessizliğini bozdu, ilk kez Müge Anlı ekibine konuştu. Kocasının katil olduğunu düşünmediğini söyleyen Nezahat Öztürk, iki ismi işaret etti. İşte Şaban Ataş cinayetiyle ilgili son dakika haberinin detayları...