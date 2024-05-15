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Giriş Tarihi: 15.05.2024 16:32 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 17:10

Şaban Ataş olayında yeni gelişme! Cinayeti işlediği söylenen Burhanettin Öztürk'ün eşi konuştu: İki ismi işaret etti

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Şaban Ataş cinayeti Türkiye'nin gündemine oturdu. 53 gündür kayıp olan 3 çocuk babası Şaban Ataş'ı en yakın arkadaşı Burhanettin Öztürk'ün öldürdüğü ortaya çıktı. 5 şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Burhanettin Öztürk'ün eşi sessizliğini bozdu, ilk kez Müge Anlı ekibine konuştu. Kocasının katil olduğunu düşünmediğini söyleyen Nezahat Öztürk, iki ismi işaret etti. İşte Şaban Ataş cinayetiyle ilgili son dakika haberinin detayları...

Şaban Ataş olayında yeni gelişme! Cinayeti işlediği söylenen Burhanettin Öztürk’ün eşi konuştu: İki ismi işaret etti

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen ŞabanAtaş cinayetinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Eski eş Emine Karabulut, Şaban Ataş'ı sevgilisi Burhanettin Öztürk'ün öldürdüğünü itiraf etti.

Şaban Ataş olayında yeni gelişme! Cinayeti işlediği söylenen Burhanettin Öztürk’ün eşi konuştu: İki ismi işaret etti

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Karabulut, Müge Anlı canlı yayınında yaptığı itirafında, "Kahvaltıda Burhanettin Öztürk, Şaban ve ben oturuyorduk. Aralarında kavga çıktı. Burhanettin, Şaban'ı iple boğdu, ardından kafasına sopa ile vurdu. Cesedi Burhanettin, oğlum Mert ve annemle birlikte yayla yoluna götürüp attık. Sonra sabahın erken saatlerinde attığımız yere giderek, Burhanettin'le cesedin üstünü taşla örttük. Çok pişmanım." dedi.

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Şaban Ataş olayında yeni gelişme! Cinayeti işlediği söylenen Burhanettin Öztürk’ün eşi konuştu: İki ismi işaret etti

Emine Karabulut'un itirafının ardından gözler cinayet şüphelisi Burhanettin Öztürk'e çevrildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınırken, Burhanettin Öztürk'ün eşi ilk kez konuştu. İşte detaylar....

Şaban Ataş olayında yeni gelişme! Cinayeti işlediği söylenen Burhanettin Öztürk’ün eşi konuştu: İki ismi işaret etti

HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Muğla'dan kaybolan 52 yaşındaki Şaban Ataş'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Şaban Ataş'ın eski eşi Emine Karabulut, yayın sonrası her şeyi itiraf etti.

Şaban Ataş olayında yeni gelişme! Cinayeti işlediği söylenen Burhanettin Öztürk’ün eşi konuştu: İki ismi işaret etti

Eşi ve oğlunun yer göstermesi sayesinde cenaze yayın esnasında Müge Anlı ekibi tarafından bulundu.

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