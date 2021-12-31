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Haberler Yaşam Sabri Sarıoğlu kimdir, kaç yaşında? O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konuğu Sabri Sarıoğlu nereli?
Giriş Tarihi: 31.12.2021 21:45 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021 21:45

Sabri Sarıoğlu kimdir, kaç yaşında? O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konuğu Sabri Sarıoğlu nereli?

Tv8 ekranlarında bu akşam yılbaşı özel bölümüyle ekrana gelen O Ses Türkiye konuğu Sabri Sarıoğlu oldu. Eski millî futbolcu, 1999 yılından 2017'ye kadar Galatasaray'da forma giyerken şimdi ise jüri sesiyle üyelerini döndürmek için çabalayacak. Ailesi Çarşambalı olan Sabri Sarıoğlu, 26 Temmuz 1984'te Samsun'da dünyaya geldi. Peki Sabri Sarıoğlu kimdir, kaç yaşında, evli mi? O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konuğu Sabri Sarıoğlu nereli?

Sabri Sarıoğlu kimdir, kaç yaşında? O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konuğu Sabri Sarıoğlu nereli?

Sabri Sarıoğlu hayatı ile ilgili sorgulamalar an itibariyle başladı. Programda spor, sinema ve televizyon camiasının ünlü isimlerinin yer aldığı programda bu sefer şarkıcılık kariyeri olmayan ünlüler performans sergileyecekler. Spor dünyasının en dikkat çeken ismi Sabri Sarıoğlu'da konuklar arasında yer alıyor. Peki Sabri Sarıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, kaç çocuğu var?

Sabri Sarıoğlu kimdir, kaç yaşında? O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konuğu Sabri Sarıoğlu nereli?

SABRİ SARIOĞLU KİMDİR?

Sabri Sarıoğlu, 26 Temmuz 1984 tarihinde Samsun'da doğdu. Eski millî futbolcu, 1999 yılından 2017'ye kadar Galatasaray'da forma giydi. Sabri Sarıoğlu, A takımda 475 resmî maçta forma giymiş ve 6 lig şampiyonluğu yaşamıştır.

Ailesi Çarşambalı olan Sabri Sarıoğlu, 26 Temmuz 1984'te Samsun'da dünyaya geldi. Ailesinin 1990 yılında istanbul'a yerleşmesiyle 1995-1999 yılları arasında Yeni Özkartalspor'da top koşturduktan sonra, 1999 yılında o sezon A takımı UEFA Kupası'nı müzeye götürecek Galatasaray A2 takımının kadrosuna katıldı.

1999'dan 2017 senesine kadar Galatasaray formasını giyen Sabri Sarıoğlu, 2017 sezonunda Göztepespor takımına transfer olmuştur. Ayrıca aynı sene içerisinde İstanbul Nişantaşı Vali Konağı Caddesi'nde Optik Optik isimli bir gözlükçü dükkanı açarak ticaret hayatına atılmıştır. Daha öncede bir cafe açtığı bilinmektedir.

Eşi Yağmur Sarıoğlu'dur ve bu evliliğinden Sarp isminde bir oğlu vardır.

Sabri Sarıoğlu'nun Twitter hesabı @sbrsarioglu kullanıcı adında olup 424,3 bin takipçisi var.

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Sabri Sarıoğlu kimdir, kaç yaşında? O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konuğu Sabri Sarıoğlu nereli?
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