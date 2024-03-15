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Haberler Yaşam Saçını boyarken ölmüştü: Deniz Demirbayraklı ile ilgili kahreden detay ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 15.03.2024 09:33 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 09:33

Saçını boyarken ölmüştü: Deniz Demirbayraklı ile ilgili kahreden detay ortaya çıktı!

İzmir'de Ege Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Deniz Demirbayraklı, saçını boyadığı sırada fenalaştı. Bağırıp bir anda yere yığılan Deniz Demirbayraklı tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. İzmir Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporunda genç kızın ölüm sebebi ortaya çıktı. İşte detaylar…

Ceyhan TORLAK
Saçını boyarken ölmüştü: Deniz Demirbayraklı ile ilgili kahreden detay ortaya çıktı!

Acı olay geçtiğimiz ağustos ayında İzmir Buca'da yaşandı. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Deniz Demirbayraklı evinde saçını boyarken fenalaştı. Bağırarak komşularından yardım isteyen genç kız hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Saçını boyarken ölmüştü: Deniz Demirbayraklı ile ilgili kahreden detay ortaya çıktı!

Vücudunda herhangi bir darp ya da yara izi bulunmayan genç kızın cenazesi kesin ölüm nedeni belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Genç kızın ölümü Muğla'da yaşayan baba Sertan Demirbayraklı'yı (43) yasa boğdu.

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Saçını boyarken ölmüştü: Deniz Demirbayraklı ile ilgili kahreden detay ortaya çıktı!

SABAH OTOPSİ RAPORUNA ULAŞTI

İzmir Adli Tıp Kurumu'nda genç kızın kan ve doku örnekleri incelendi. SABAH'ın ulaştığı otopsi raporuna göre, genç kızın ölümünde herhangi bir şüpheli durum bulunmadı. Deniz Demirbayraklı'nın kalp krizine bağlı olarak doğal ölüm sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi. İzmir Adli Tıp Kurumu otopsi raporunu savcılığa gönderdi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da otopsi raporu doğrultusunda kovuşturmaya yer yoktur kararı verdi.

Saçını boyarken ölmüştü: Deniz Demirbayraklı ile ilgili kahreden detay ortaya çıktı!

AİLE RAPORA İTİRAZ ETTİ

Genç kızın ailesi avukatları Güçlü Özuğurel aracılığıyla savcılığın verdiği takipsizlik kararına İzmir Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak itiraz etti. SABAH'a konuşan avukat Güçlü Özuğurel, "İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan gelen kalp krizi sonucu doğal ölüm raporuna istinaden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Saçını boyarken ölmüştü: Deniz Demirbayraklı ile ilgili kahreden detay ortaya çıktı!

Savcılığın verdiği takipsizlik kararına tarafımızca İzmir Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak itiraz edildi. Olay mahallinden elde edilmiş olan dünyaca ünlü bir firmaya ait saç boyası tüpleri ve diğer metaryeller üzerinde inceleme yaptırılmadı. Saç boyası tüpleri ve diğer meteryallerin içersinde kalp krizini tetikleyecek etken madde olup olmadığına bakılmadı. Ayrıca olayda ihmali olduğunu düşündüğümüz ambulans görevlileri hakkında eksik inceleme yapıldı. Bu gerekçelerle itirazda bulunduk" dedi.

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