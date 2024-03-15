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Saçını boyarken ölmüştü: Deniz Demirbayraklı ile ilgili kahreden detay ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 15.03.2024 09:33
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
09:33
Saçını boyarken ölmüştü: Deniz Demirbayraklı ile ilgili kahreden detay ortaya çıktı!
İzmir'de Ege Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Deniz Demirbayraklı, saçını boyadığı sırada fenalaştı. Bağırıp bir anda yere yığılan Deniz Demirbayraklı tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. İzmir Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporunda genç kızın ölüm sebebi ortaya çıktı. İşte detaylar…