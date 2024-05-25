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Sadece 20 günlük ömürleri var: Tatvan'da şakayıklar çiçek açtı
Giriş Tarihi: 25.05.2024 09:34
Güncelleme Tarihi: 25.05.2024
09:34
Sadece 20 günlük ömürleri var: Tatvan'da şakayıklar çiçek açtı
Her yıl mayıs sonu itibariyle açan ve sadece 20 günlük ömrü olan şakayık çiçekleri, güzellikleriyle görsel şölen sunuyor. İlçenin Taşlıtepe mevkiinde kayalıklar arasında yetişen ve halk arasında 'ayı gülü' olarak da bilinen şakayık çiçeği, doğa yürüyüşüne çıkan vatandaşlar ve doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekiyor.