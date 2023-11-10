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Sadece erkekleri öldüren virüs keşfedildi! Japon bilim insanları resmen duyurdu: İlaçlar fayda etmiyor
Giriş Tarihi: 10.11.2023 22:17
Güncelleme Tarihi: 10.11.2023
22:17
Sadece erkekleri öldüren virüs keşfedildi! Japon bilim insanları resmen duyurdu: İlaçlar fayda etmiyor
Dünya son 10 yıldır virüslerle mücadele ediyor. Korana virüs bunlardan en etkilisi olmuşken, şimdi de Japon Bilim insanlarının açıklamasına göre sadece erkekleri öldüren bir virüs keşfedildi. Peki, bu virüs nedir, bulaşıcı mıdır?