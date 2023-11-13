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Sadece erkekleri öldüren virüs keşfedildi! Japon bilim insanları resmen açıkladı: İlaç fayda etmiyor
Giriş Tarihi: 13.11.2023 09:01
Güncelleme Tarihi: 13.11.2023
09:01
Sadece erkekleri öldüren virüs keşfedildi! Japon bilim insanları resmen açıkladı: İlaç fayda etmiyor
Dünya son 10 yıldır virüslerle mücadele ediyor. Korana virüs bunlardan en etkilisi olmuşken, şimdi de Japon Bilim insanlarının açıklamasına göre sadece erkekleri öldüren bir virüs keşfedildi. Peki, bu virüs nedir, bulaşıcı mıdır?