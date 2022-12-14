Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak Prof. Dr. Sadettin Hülagü atandı. Gelen son dakika haberinin ardından Sadettin Hülagü'nün hayatı ve kariyeri hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun olan Hülagü, Türkiye'de ilk defa Çift Balonlu Enteroskopi uygulamasını başlatan isimdir. Peki; Sadettin Hülagü kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu? İşte Yeni Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Sadettin Hülagü biyografisi!