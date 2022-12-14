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Giriş Tarihi: 14.12.2022 09:18 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022 09:19

Sadettin Hülagü kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu? Yeni Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Sadettin Hülagü biyografisi

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak Prof. Dr. Sadettin Hülagü atandı. Gelen son dakika haberinin ardından Sadettin Hülagü'nün hayatı ve kariyeri hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun olan Hülagü, Türkiye'de ilk defa Çift Balonlu Enteroskopi uygulamasını başlatan isimdir. Peki; Sadettin Hülagü kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu? İşte Yeni Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Sadettin Hülagü biyografisi!

Sadettin Hülagü kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu? Yeni Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Sadettin Hülagü biyografisi

"Sadettin Hülagü kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu?" sorusunun yanıtı günün en sık araştırılan konu başlıklarından bir tanesi oluyor. Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görevlendirildi. Erzurum'da dünyaya gelen isim İtalya'da Modena Üniversitesi'nde Kolonjioskop konusunda Prof. Dr. Rita ile birlikte çalışmalar yapmıştır. Peki; Sadettin Hülagü kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu? İşte Yeni Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Sadettin Hülagü biyografisi…

Sadettin Hülagü kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu? Yeni Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Sadettin Hülagü biyografisi

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, "Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38'inci maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12'nci maddesi gereğince Prof. Dr. Sadettin Hülagü görevlendirilmiştir" denildi.

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Sadettin Hülagü kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu? Yeni Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Sadettin Hülagü biyografisi

YENİ CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI SADETTİN HÜLAGÜ KİMDİR?

1959 yılında Erzurum'da dünyaya gelen Prof. Dr. Sadettin Hülagü, ilkokul ve ortaokulu Erzurum Karayazı'da 1972 yılında tamamladı. 1974 yılında TÜBİTAK Türkiye Kimya yarışmasında Doğu Anadolu bölgesini temsilen Türkiye üçüncülük ödülünü kazanan Sadettin Hülagü, 1975 yılında Erzurum Lisesi'nden mezun oldu.

1981 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun olan Sadettin Hülagü, 1982-1984 yılları arasında Hava Uzay Tababeti ve Uçuş Doktorluğu kursunu bitirdi ve Uçuş Doktorluğu ve Paraşüt uzmanlığı aldı.

1990-1992 yılları arasında GATA Haydarpaşa Askeri Hastanesi Gastroenteroloji Bilim Dalı ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Gastroenteroloji yan dal uzmanlığından mezun olan Hülagü, 1995 yılında Doçent Doktor ünvanını aldı.

Sadettin Hülagü kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu? Yeni Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Sadettin Hülagü biyografisi

1996 yılında Kocaeli Üniversitesi İç Hastalıkları ABD Başkanlığı'na atanan Hülagü, Gastroenteroloji Bilim Dalı'nı kurdu.

1998-1999 yılları arasında Amerika Oklahoma eyaleti Baptist Medical Center-Intergris Liver Unitte Karaciğer transplantasyonu ve terapotik endoskopi üzerine eğitim aldı.

2000 yılında Profesörlüğe atanan Hülagü, 2005 yılında Almanya Wiesbaden Üniversitesi'nde DBE hayvan model kursuna katıldı. 2006 yılında Japonya'da Utsinomiya eyaletinde Jichi Medical Üniversitesi'nde Çift Balonlu Enteroskopi (DBE) ve Endoskopik Submukozal Diseksiyon (ESD) konusunda 3 ay süreyle eğitim aldı.

Sadettin Hülagü kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu? Yeni Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Sadettin Hülagü biyografisi

TÜRKİYE'DE İLK DEFA ÇİFT BALONLU ENTEROSKOPİ UYGULAMASINI BAŞLATTI

Türkiye'de ilk defa Çift Balonlu Enteroskopi uygulamasını başlattı ve eğitimler verdi. 2009 yılında Sivil Toplum Kuruluşları ve Kocaeli Gazetesi tarafından Kocaeli'de yılın sağlıkçısı seçildi.

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