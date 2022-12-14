"Sadettin Hülagü kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu?" sorusunun yanıtı günün en sık araştırılan konu başlıklarından bir tanesi oluyor. Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görevlendirildi. Erzurum'da dünyaya gelen isim İtalya'da Modena Üniversitesi'nde Kolonjioskop konusunda Prof. Dr. Rita ile birlikte çalışmalar yapmıştır. Peki; Sadettin Hülagü kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu? İşte Yeni Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Sadettin Hülagü biyografisi…