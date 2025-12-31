Şafak Sezer kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şafak Sezer’in oynadığı diziler ve filmler

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 31.12.2025 20:06 Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 20:13

İbo Show yılbaşı özel programı konukları arasında yer alan Şafak Sezer programı takip edenler tarafından yakından inceleniyor. Oyuncunun hayatını merak edenler Şafak Sezer kimdir, nereli ve kaç yaşında sorularına yanıt arıyor. İşte Şafak Sezer'in oynadığı diziler ve filmler.

İbo Show yılbaşı özel programına konuk olan Şafak Sezer, oynadığı televizyon dizileri ve filmler ile tanınıyor. Oyuncunun kariyeri ve hayatı hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Şafak Sezer kimdir, nereli ve kaç yaşında sorularına yanıt arıyor. İşte Şafak Sezer'in oynadığı diziler, filmler ve hayatı hakkında ayrıntılar;

ŞAFAK SEZER KİMDİR?

Şafak Sezer 10 Ekim 1969 Ankara doğumludur. Oyuncu, Esra Sezer ile evlidir. Ünlü ismin boyu 1.72, kilosu ise 77'dir. Sezer ilk olarak 1989'da Ankara Halk Tiyatrosunda "Eşeğin Gölgesinde" isimli oyunla sahneye çıktı. Sezer Ankara Halk Tiyatrosunda "Başımızda Pakbulut, Sen Bu Seçimi Unut", "Devri Yalan", "Saddam'ı Kim Öptü", "Edi Büdü", "Şirinler" ve "Uzaylı Arif" oyunlarında yer aldı. Ankara Ekin Tiyatrosunda ise "Biz Bu İhtilali Niye Yaptık", "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz" isimli oyunlarla sahneye çıktı.

Şafak Sezer'in bugünkü ününe kavuşmasında etkili olan ise "İner misin Çıkar mısın?" adlı yarışma programı oldu. O dönemin en beğenilen yarışma programlarından biri olan "İner misin Çıkar mısın?" da Şafak Sezer birinci olmuştu.

ŞAFAK SEZER ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2000 Vizontele Veli

2000 Oyunbozan Polis

2000 Reyting Hamdi Şafak

2001 Bu Film Bitmez

2002 Zalim Konuk oyuncu

2002 Rus Gelin Ökkeş Film

2002 Ekmek Teknesi Bahtiyar

2003 Hababam Sınıfı Merhaba Ercüment Film

2004 G.O.R.A. Kuna Film

2004 Hababam Sınıfı Askerde Ercüment Film

2004 Simbiyotik

2004 Altın Kafes Fuzili

2005 Hababam Sınıfı Üç Buçuk Ercüment Film

2005 Maskeli Beşler İntikam Peşinde Tezcan Film

2005 Bendeniz Aysel Aslan

2006 Ah Polis Olsam Rıfat

2006 Maskeli Beşler: Irak Tezcan Film

2007 Düş Yakamdan Süleyman

2007 Kutsal Damacana Fikret Film

2007 Fesupanallah

2008 Maskeli Beşler: Kıbrıs Tezcan Film

2008 Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz Yaşar Yaşamaz Televizyon Filmi

2008 Kadri'nin Götürdüğü Yere Git Kadri

2009 Aynadaki Düşman Çelebi

2009 Kolpaçino Özgür Film

2009 Kutsal Damacana 2: İtmen Fikret Film

2009 Hanımeli Sokağı Ramazan

2010 Türk Malı Erman Kuzu Dizi

2010 Memlekette Demokrasi Var Jandarma

2011 Kolpaçino: Bomba Özgür Film

2011 Alemin Kıralı Aslan Kıral Dizi

2013 G.D.O. KaraKedi Gürkan Film

2013 Altındağlı Ekrem Altındağlı

2014 Ah Polis Olsam Yeniden

2014-2015 Şimdi Onlar Düşünsün Aziz Keklik

2016 Kolpaçino 3. Devre Film

2016 Bir Baba Hindu

2016 El Değmemiş Aşk

2017 Ketenpere Kalender

2018 Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet Hamit

2018 Göktaşı Muhtar Film

2019 Yalan Dolan Kablo