Şafak Sezer kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şafak Sezer’in oynadığı diziler ve filmler

ŞAFAK SEZER ROL ALDIĞI YAPIMLAR
2000 Vizontele Veli
2000 Oyunbozan Polis
2000 Reyting Hamdi Şafak
2001 Bu Film Bitmez
2002 Zalim Konuk oyuncu
2002 Rus Gelin Ökkeş Film
2002 Ekmek Teknesi Bahtiyar
2003 Hababam Sınıfı Merhaba Ercüment Film
2004 G.O.R.A. Kuna Film
2004 Hababam Sınıfı Askerde Ercüment Film
2004 Simbiyotik
2004 Altın Kafes Fuzili
2005 Hababam Sınıfı Üç Buçuk Ercüment Film
2005 Maskeli Beşler İntikam Peşinde Tezcan Film
2005 Bendeniz Aysel Aslan
2006 Ah Polis Olsam Rıfat
2006 Maskeli Beşler: Irak Tezcan Film
2007 Düş Yakamdan Süleyman
2007 Kutsal Damacana Fikret Film
2007 Fesupanallah
2008 Maskeli Beşler: Kıbrıs Tezcan Film
2008 Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz Yaşar Yaşamaz Televizyon Filmi
2008 Kadri'nin Götürdüğü Yere Git Kadri
2009 Aynadaki Düşman Çelebi
2009 Kolpaçino Özgür Film
2009 Kutsal Damacana 2: İtmen Fikret Film
2009 Hanımeli Sokağı Ramazan
2010 Türk Malı Erman Kuzu Dizi
2010 Memlekette Demokrasi Var Jandarma
2011 Kolpaçino: Bomba Özgür Film
2011 Alemin Kıralı Aslan Kıral Dizi
2013 G.D.O. KaraKedi Gürkan Film
2013 Altındağlı Ekrem Altındağlı
2014 Ah Polis Olsam Yeniden
2014-2015 Şimdi Onlar Düşünsün Aziz Keklik
2016 Kolpaçino 3. Devre Film
2016 Bir Baba Hindu
2016 El Değmemiş Aşk
2017 Ketenpere Kalender
2018 Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet Hamit
2018 Göktaşı Muhtar Film
2019 Yalan Dolan Kablo