Şafak Sezer kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şafak Sezer’in oynadığı diziler ve filmler

ŞAFAK SEZER KİMDİR?

Şafak Sezer 10 Ekim 1969 Ankara doğumludur. Oyuncu, Esra Sezer ile evlidir. Ünlü ismin boyu 1.72, kilosu ise 77'dir. Sezer ilk olarak 1989'da Ankara Halk Tiyatrosunda "Eşeğin Gölgesinde" isimli oyunla sahneye çıktı. Sezer Ankara Halk Tiyatrosunda "Başımızda Pakbulut, Sen Bu Seçimi Unut", "Devri Yalan", "Saddam'ı Kim Öptü", "Edi Büdü", "Şirinler" ve "Uzaylı Arif" oyunlarında yer aldı. Ankara Ekin Tiyatrosunda ise "Biz Bu İhtilali Niye Yaptık", "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz" isimli oyunlarla sahneye çıktı.

Şafak Sezer'in bugünkü ününe kavuşmasında etkili olan ise "İner misin Çıkar mısın?" adlı yarışma programı oldu. O dönemin en beğenilen yarışma programlarından biri olan "İner misin Çıkar mısın?" da Şafak Sezer birinci olmuştu.