Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı yapıyor! Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı ne zaman, kadro ve branş dağılımı nasıl?

19 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı tarafından ilk aşamada mayıs ayında 19 bin personel alımı yapılacak. Bakanlık tarafından başvuru kılavuzu 28 Nisan'da ÖSYM'ye gönderilecek. Böylelikle ilk aşamada 19 bin personel alımı için ilan ve başvuru kılavuzu yayımlanacak.

Buna göre; Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımına ilişkin başvuru kılavuzunun 28 Nisan 2025 Pazartesi günü ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor.