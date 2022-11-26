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Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı 27 bin doktor ataması ne zaman yapılacak, branş dağılımı nasıl olacak? Sağlık Bakanlığı'ndan doktor atama müjdesi!
Giriş Tarihi: 26.11.2022 12:41 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022 12:43

Sağlık Bakanlığı 27 bin doktor ataması ne zaman yapılacak, branş dağılımı nasıl olacak? Sağlık Bakanlığı'ndan doktor atama müjdesi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu 27 bin doktor ataması müjdesiyle beraber son dönemde araştırmalar da hız kazandı. Atanmayı bekleyen binlerce sağlık çalışanı bu kapsamda "Sağlık Bakanlığı 27 bin doktor ataması ne zaman yapılacak?" sorularına yanıt ararken beklenen yanıt Bakan Koca'dan geldi. Koca açıklamasında 27 bin doktorun atanacağını bildirirken aynı zamanda tarih de verdi. Branş dağılımı gibi birçok detay için ise gözler bakanlıktan gelecek son dakika açıklamasında. Peki, 2022 Sağlık Bakanlığı 27 bin doktor ataması ne zaman yapılacak? İşte o açıklama ve detaylar.

Sağlık Bakanlığı 27 bin doktor ataması ne zaman yapılacak, branş dağılımı nasıl olacak? Sağlık Bakanlığı’ndan doktor atama müjdesi!

Sağlık Bakanlığı 27 bin doktor ataması için geri sayım resmen başladı. Geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete aracılığı ile duyurulan ilanda 2022 yılının sonuna kadar doktor, ebe, hemşire, sağlık memuru gibi birçok kadroda atamaların gerçekleşeceğini bildirmişti. Bunun üzerine yakın zamanda Bakan Koca'dan bir açıklama daha geldi. Peki, Sağlık Bakanlığı 27 bin doktor ataması ne zaman, branş dağılımı nasıl olacak? İşte Sağlık Bakanlığı doktor atamasına ilişkin merak edilen o detaylar.

Sağlık Bakanlığı 27 bin doktor ataması ne zaman yapılacak, branş dağılımı nasıl olacak? Sağlık Bakanlığı’ndan doktor atama müjdesi!

SAĞLIK BAKANLIĞI 27 BİN DOKTOR ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

32 bin polikliniğe 32 bin tıbbi sekreter alacaklarını duyuran Bakan Koca, "İlk 16 bini de gelecek hafta kılavuz yayınlanınca görmüş olacaksınız. Sözleşmeli hekim kadrolarını da yaygınlaştırıyoruz. Böylece sıkıntı çektiğimiz yerlerde hekim istihdamına teşvik ediyoruz. Yani en geç Ocak 15'e kadar da bu 27 bin sözleşmeli hekimin açıktan atamalarını yapıyor olacağız" açıklamasında bulundu.

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Sağlık Bakanlığı 27 bin doktor ataması ne zaman yapılacak, branş dağılımı nasıl olacak? Sağlık Bakanlığı’ndan doktor atama müjdesi!

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sağlık Bakanlığı 27 bin doktor ataması başvuru şartları henüz açıklanmadı.

Başvuru kılavuzu ile şartların belli olmasının ardından haberimizin içeriği güncellenecektir.

Sağlık Bakanlığı 27 bin doktor ataması ne zaman yapılacak, branş dağılımı nasıl olacak? Sağlık Bakanlığı’ndan doktor atama müjdesi!

İşte Bakan Koca'nın o açıklaması:

''31.183'ü sözleşmeli personel, 11.317'si sürekli işçi olmak üzere, 85.000 yeni çalışma arkadaşından ilk etapta 42.500'ünün alımı için dün Başvuru Kılavuzları İŞKUR'A, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere listeler ÖSYM'YE GÖNDERİLDİ. Hepimize hayırlı olsun.''

Sağlık Bakanlığı 27 bin doktor ataması ne zaman yapılacak, branş dağılımı nasıl olacak? Sağlık Bakanlığı’ndan doktor atama müjdesi!

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI İÇİN FLAŞ AÇIKLAMA: MÜLAKAT ŞARTI YOK!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ile ilgili daha önce yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"Biliyorsunuz, 85 bin açıktan atama yapacağımızı ilan etmiştik. İlk etabı olarak 11.317'si sürekli işçi olmak üzere toplam 42.500 sağlık personelinin alımı için kılavuz yayınlamak üzere listeleri ÖSYM ve İŞKUR'a önümüzdeki hafta gönderiyoruz. Alımda mülakat olmayacak. Hemen ardından ikinci etap ilanına çıkılacak.

Ayrıca kurum içi ve açıktan 4 bin 924 sözleşmeli atama çalışmalarımız sürüyor. En geç Ocak ayında ilana çıkacağız"

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