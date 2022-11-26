Sağlık Bakanlığı 27 bin doktor ataması ne zaman yapılacak, branş dağılımı nasıl olacak? Sağlık Bakanlığı’ndan doktor atama müjdesi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu 27 bin doktor ataması müjdesiyle beraber son dönemde araştırmalar da hız kazandı. Atanmayı bekleyen binlerce sağlık çalışanı bu kapsamda "Sağlık Bakanlığı 27 bin doktor ataması ne zaman yapılacak?" sorularına yanıt ararken beklenen yanıt Bakan Koca'dan geldi. Koca açıklamasında 27 bin doktorun atanacağını bildirirken aynı zamanda tarih de verdi. Branş dağılımı gibi birçok detay için ise gözler bakanlıktan gelecek son dakika açıklamasında. Peki, 2022 Sağlık Bakanlığı 27 bin doktor ataması ne zaman yapılacak? İşte o açıklama ve detaylar.