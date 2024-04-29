Haberler
Yaşam
Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı branş ve kontenjanları: Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?
Giriş Tarihi: 29.04.2024 09:29
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
09:29
Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı branş ve kontenjanları: Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?
Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı yapıyor. Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ardından doktor, uzman doktor, ebe, diyetisyen, tekniker, hemşire adayları harekete geçti. Başvuru kılavuzu için ÖSYM'ye dönen adaylar KPSS puanlarını kontrol ediyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihleri en çok araştırılanlar arasında. Peki; 2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? İşte, detaylar...