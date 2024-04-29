Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı branş ve kontenjanları: Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri beklenirken 36 bin sözleşmeli personel alımında branş ve kontenjanlar belli oldu. Kendi alanlarında tercihlerini yapmaya hazırlanan adaylar Bakanlık duyurularını ve Bakan Fahrettin Koca'nın açıklamalarını takip ediyor. Peki; 36.000 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman 2024?