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Giriş Tarihi: 29.04.2024 09:29 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 09:29

Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı branş ve kontenjanları: Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı yapıyor. Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ardından doktor, uzman doktor, ebe, diyetisyen, tekniker, hemşire adayları harekete geçti. Başvuru kılavuzu için ÖSYM'ye dönen adaylar KPSS puanlarını kontrol ediyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihleri en çok araştırılanlar arasında. Peki; 2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? İşte, detaylar...

Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı branş ve kontenjanları: Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri beklenirken 36 bin sözleşmeli personel alımında branş ve kontenjanlar belli oldu. Kendi alanlarında tercihlerini yapmaya hazırlanan adaylar Bakanlık duyurularını ve Bakan Fahrettin Koca'nın açıklamalarını takip ediyor. Peki; 36.000 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman 2024?

Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı branş ve kontenjanları: Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK!

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edileceği belirtildi.

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Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı branş ve kontenjanları: Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

Karar uyarınca 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek.

İstihdam edilecek personelden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak.

Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı branş ve kontenjanları: Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN 2024?

Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Konuyla ilgili resmi açıklama için bakanlık duyuruları ve Bakan Fahrettin Koca takip ediliyor.

Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı branş ve kontenjanları: Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU BEKLENİYOR

Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleştirilecek 36 bin sözleşmeli personelin başvuru şartları ve ekranı için ÖSYM kılavuzu bekleniyor.

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