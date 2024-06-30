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Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı son durum: Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başladı mı?
Giriş Tarihi: 30.06.2024 00:01
Güncelleme Tarihi: 30.06.2024
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Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alacağını açıkladı. Yayınlanan karara göre 1 diyetisyen, 1 sağlık teknikeri, 2 hemşire, 9 ebe, 25 sağlık memuru, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip alımı yapılacak. KPSS puanı baz alınarak gerçekleşmesi beklenen alım için gözler ÖSYM tercih kılavuzuna çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başladı mı? İşte, Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı son durum!