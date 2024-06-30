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Giriş Tarihi: 30.06.2024 00:01 Güncelleme Tarihi: 30.06.2024 00:01

Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı son durum: Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başladı mı?

Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alacağını açıkladı. Yayınlanan karara göre 1 diyetisyen, 1 sağlık teknikeri, 2 hemşire, 9 ebe, 25 sağlık memuru, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip alımı yapılacak. KPSS puanı baz alınarak gerçekleşmesi beklenen alım için gözler ÖSYM tercih kılavuzuna çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başladı mı? İşte, Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı son durum!

Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı son durum: Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başladı mı?

Sağlık Bakanlığı personel alımı ve başvuru kılavuzu adayların gündeminde yer alıyor. İhtiyaçlar doğrultusunda yılsonuna kadar ataması yapılması beklenen alımlar için gözler başvuru kılavuzuna çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı ne zaman başlayacak, başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı son durum: Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başladı mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SON DURUM

Nisan ayında 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdamına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Buna göre, yıl sonuna kadar uygulanmak üzere, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimleri yeniden belirlendi.

Ancak Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları henüz başlamadı. Başvuruların önümüzdeki temmuz ağustos ayında başlaması ön görülüyor. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı son durum: Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başladı mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

İstihdam edilecek personelden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak. Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro ve branş dağılımı şöyle olacak;

Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı son durum: Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başladı mı?
  • 1 diyetisyen,
  • 9 ebe,
  • 2 hemşire,
  • 25 sağlık memuru,
  • 1 sağlık teknikeri,
  • 3 bin 498 tabip,
  • 32 bin 464 uzman tabip istihdam edilecek.

Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı son durum: Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başladı mı?

ATAMALAR NE ZAMAN?

36 bin sağlık personeli alımının yıl sonuna kadar yapılması bekleniyor. Başvuru sürecinin ardından yerleştirme işlemi gerçekleşecek. Ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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