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Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımı 2025 | Branş dağılımı nasıl olacak? Gözler Sağlık Bakanlığı'nda!
Giriş Tarihi: 23.04.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025
11:03
Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımı 2025 | Branş dağılımı nasıl olacak? Gözler Sağlık Bakanlığı'nda!
Sağlık Bakanlığı bünyesine yapılacak olan 37 bin hekim dışı personel alımıyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Sağlık alanında istihdam fırsatlarını değerlendirmek isteyen binlerce aday, başvuru takviminin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? İşte, konu hakkında son açıklamalar...