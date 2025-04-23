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Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımı 2025 | Branş dağılımı nasıl olacak? Gözler Sağlık Bakanlığı'nda!
Giriş Tarihi: 23.04.2025 11:03 Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 11:03

Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımı 2025 | Branş dağılımı nasıl olacak? Gözler Sağlık Bakanlığı'nda!

Sağlık Bakanlığı bünyesine yapılacak olan 37 bin hekim dışı personel alımıyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Sağlık alanında istihdam fırsatlarını değerlendirmek isteyen binlerce aday, başvuru takviminin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? İşte, konu hakkında son açıklamalar...

Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımı 2025 | Branş dağılımı nasıl olacak? Gözler Sağlık Bakanlığı’nda!

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak olan 37 bin sözleşmeli personel alımı için geri sayım başladı. Alım sürecine dair detayların duyurulması beklenirken, adaylar başvuru tarihleri ve kadro dağılımına ilişkin resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, başvurular ne zaman başlayacak, süreç nasıl işleyecek? İşte, Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alım son durum!

Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımı 2025 | Branş dağılımı nasıl olacak? Gözler Sağlık Bakanlığı’nda!

SAĞLIK BAKANLIĞI 37 BİN HEKİM DIŞI PERSONEL ALIMI YAPACAK

14 Mart Tıp Bayramı İftar Programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ve Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun katılımıyla İstanbul'da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde yapıldı.

Programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptı.

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Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımı 2025 | Branş dağılımı nasıl olacak? Gözler Sağlık Bakanlığı’nda!

Konuşmasının sonunda sağlık camiasının beklediği önemli bir müjdeyi sağlık çalışanları ve aziz milletiyle paylaşmak istediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah 2025 senesi içinde sağlık teşkilatımızı, istihdam edeceğimiz 37 bin hekim dışı yeni personelle daha da güçlendireceğiz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu düşüncelerle, hekimlerimiz başta olmak üzere ülkemizin dört bir ucunda sabır, şefkat ve metanetle insanımıza hizmet etmeyi görev bilen tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı tekrar tebrik ediyorum." diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımı 2025 | Branş dağılımı nasıl olacak? Gözler Sağlık Bakanlığı’nda!

SAĞLIK BAKANLIĞI 37 BİN HEKİM DIŞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımı 2025 yılında yapılacak. Ancak başvuru tarihleri henüz belli olmadı.

Alıma ilişkin detaylar ilerleyen günlerde netleşecek. Konu ile ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından açıklama yapılması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımı 2025 | Branş dağılımı nasıl olacak? Gözler Sağlık Bakanlığı’nda!