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Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımı son durum: 37 bin hekim dışı personel alımı ne zaman, şartlar açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 15.04.2025 08:07
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025
08:08
Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımı son durum: 37 bin hekim dışı personel alımı ne zaman, şartlar açıklandı mı?
Sağlık alanında istihdamı artırmak ve sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltmek amacıyla yeni personel alımı yapılacağı duyuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık camiasının uzun süredir beklediği müjdeyi verdi ve 2025 yılı içerisinde Sağlık Bakanlığı bünyesinde 37 bin hekim dışı yeni personelin istihdam edileceğini açıkladı. Bu gelişmenin ardından gözler alım takvimi ve başvuru sürecine çevrildi. Peki, 37 bin hekim dışı personel alımı ne zaman yapılacak?