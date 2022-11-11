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Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı açıklaması geldi! Bakan Koca duyurdu: Sağlık personeli alımı başvuruları başladı mı, şartları nelerdir, kılavuz yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 11.11.2022 16:58 Güncelleme Tarihi: 11.11.2022 17:00

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı açıklaması geldi! Bakan Koca duyurdu: Sağlık personeli alımı başvuruları başladı mı, şartları nelerdir, kılavuz yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili beklenen açıklama geldi. 85 bin sağlıkçının atanmasıyla ilgili beklenen duyurunun yapılmasıyla "Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, başvuru şartları nelerdir, kılavuz yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Duyuruya göre; Toplamda ilk etapta 42 bin 500 kişi alacağız. Mülakat yapmaksızın doğrudan atama yapacağız. Bakan Fahrettin Koca'nın açıklamasının ardından detaylar da merak konusu haline geldi. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, başvuru şartları nelerdir, kılavuz yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte son dakika açıklamasının detayları.

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı açıklaması geldi! Bakan Koca duyurdu: Sağlık personeli alımı başvuruları başladı mı, şartları nelerdir, kılavuz yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

Hemşire, radyolog, acil tıp teknisyeni gibi pek çok branşta yapılması beklenen 85 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili beklenen duyuru az önce geldi. Bakan Koca'nın "İlk etabı olarak 31 bin 317 kişinin alımı için kılavuz yayınlamak üzere önümüzdeki hafta ÖSYM'ye gönderiyoruz." müjdesiyle beraber detaylar merak konusu haline geldi. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, başvuru şartları nelerdir, kılavuz yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru sürecine dair merak edilen detaylar.

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı açıklaması geldi! Bakan Koca duyurdu: Sağlık personeli alımı başvuruları başladı mı, şartları nelerdir, kılavuz yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI 85 BİN PERSONEL ALIMI AÇIKLAMASI GELDİ!

Niğde'de esnaf ziyareti yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha sonra Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileriyle buluştu.

Burada konuşan Bakan Koca, "Pandemi, sağlık sistemlerinin açıklarını özellikle de hekim eksikliğini tüm dünyada ortaya koydu. Pek çok ülke, kendini hekimler için adeta bir cennet gibi sunmaya çalıştı. Hekim göçü denilen bir olgu gündeme geldi."

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Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı açıklaması geldi! Bakan Koca duyurdu: Sağlık personeli alımı başvuruları başladı mı, şartları nelerdir, kılavuz yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

"Rüzgarı, Türkiye'de de esen 'beyaz göç' bundan sonra, muhtemelen, geri dönüşlerle anılacak. 'Beyaz reform' sayesinde, bu psikoloji artık terk edilmiş durumdadır. Açıktan atama için talep açtığımızda 7 binden fazla hekim, kamuya dönme talebini bildirdi. "

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı açıklaması geldi! Bakan Koca duyurdu: Sağlık personeli alımı başvuruları başladı mı, şartları nelerdir, kılavuz yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

"Şu anda yaklaşık 6 bin hekimin bu suretle atamasını yapıyoruz. Türk sağlık sisteminde kamuda hekimlik yapmak artık bir ayrıcalıktır. Bu yıl ikinci dönem TUS sınavı, 'Beyaz reform' sonrasındaki ilk sınavdı. Kamu ve üniversite hastanelerinde açılan 9 bin 425 kontenjana, uzman adayı 9 bin 326 hekim yerleşti. Yerleşme oranı yüzde 99. Uzmanlık eğitimi, itibarını her branşta yeniden kazandı. Eğitim ve araştırma hastanelerinde açılan 4 bin 138 asistan kadrosunun tamamı, tüm branşlarda doldu" dedi.

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı açıklaması geldi! Bakan Koca duyurdu: Sağlık personeli alımı başvuruları başladı mı, şartları nelerdir, kılavuz yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Henüz başvuru tarihleri ve şartları hakkında bir açıklama yapılmadı. Detaylar yayımlanacak kılavuz ile belli olacak.

SON DAKİKA