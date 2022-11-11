Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı açıklaması geldi! Bakan Koca duyurdu: Sağlık personeli alımı başvuruları başladı mı, şartları nelerdir, kılavuz yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 11.11.2022 16:58 Güncelleme Tarihi: 11.11.2022 17:00

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı açıklaması geldi! Bakan Koca duyurdu: Sağlık personeli alımı başvuruları başladı mı, şartları nelerdir, kılavuz yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili beklenen açıklama geldi. 85 bin sağlıkçının atanmasıyla ilgili beklenen duyurunun yapılmasıyla "Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, başvuru şartları nelerdir, kılavuz yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Duyuruya göre; Toplamda ilk etapta 42 bin 500 kişi alacağız. Mülakat yapmaksızın doğrudan atama yapacağız. Bakan Fahrettin Koca'nın açıklamasının ardından detaylar da merak konusu haline geldi. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, başvuru şartları nelerdir, kılavuz yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte son dakika açıklamasının detayları.