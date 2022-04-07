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Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı güvenlik kura sonuçları sorgulama ekranı! 2022 Sağlık Bakanlığı güvenlik görevlisi alımı kura çekimi sonuçları asil ve yedek liste
Giriş Tarihi: 07.04.2022 11:13 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 11:15

Sağlık Bakanlığı güvenlik kura sonuçları sorgulama ekranı! 2022 Sağlık Bakanlığı güvenlik görevlisi alımı kura çekimi sonuçları asil ve yedek liste

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 10 bin personel alımı içerisinde temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, şoför, bakım ve onarım hizmetleri gibi meslek grupları bulunuyor. Dün yapılan kura çekiminde belirli illerdeki isimler açıklandı. Sağlık Bakanlığı kura çekimi ikinci gününde canlı yayın ile devam ediyor. Bu noktada başvuru yapan adaylar, Sağlık Bakanlığı güvenlik kura sonuçları hakkında takibini sürdürüyor. 2022 Sağlık Bakanlığı özel güvenlik görevlisi alımı kura sonuçları il bazında İŞKUR ve iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden açıklanıyor. İşte güvenlik görevlisi kura sonucu sorgulama ekranı…

Sağlık Bakanlığı güvenlik kura sonuçları sorgulama ekranı! 2022 Sağlık Bakanlığı güvenlik görevlisi alımı kura çekimi sonuçları asil ve yedek liste

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları canlı yayın ile ikinci gününde devam ediyor. İllere göre ayrılan günlerde sırayla meslek gruplarına yerleşecek isimler açıklanıyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi sonuçları iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden isim isim olarak duyuruluyor. Bu noktada Sağlık Bakanlığı güvenlik kura sonuçları gündemde. Güvenlik görevlisi kura sonuçları için canlı yayın ile açıklamalar sürüyor. Kazanan ve yedek isimler listeye ekleniyor. İşte Sağlık Bakanlığı güvenlik kura sonuçları sorgulama ekranı…

Sağlık Bakanlığı güvenlik kura sonuçları sorgulama ekranı! 2022 Sağlık Bakanlığı güvenlik görevlisi alımı kura çekimi sonuçları asil ve yedek liste

SAĞLIK BAKANLIĞI GÜVENLİK KURA SONUÇLARI SORGULAMA

Sağlık Bakanlığı güvenlik görevlisi alımı için gözler bakanlığın canlı yayınında. 6 Nisan 2022 (dün) tarihinde gerçekleşen kura çekiminde güvenlik sonuçları açıklandı. Bugün 7 Nisan 2022 tarihinde yapılan kura çekimi sürüyor.

İŞKUR ve iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden Sağlık Bakanlığı kura sonuçlarına ulaşmak mümkün.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ KURA SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

7 NİSAN KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN EKRANI

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Sağlık Bakanlığı güvenlik kura sonuçları sorgulama ekranı! 2022 Sağlık Bakanlığı güvenlik görevlisi alımı kura çekimi sonuçları asil ve yedek liste

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

10 bin personel işçi alımı için noter huzurunda Ankara'da gerçekleşen kura çekimi Sağlık Bakanlığı youtube hesabında sürüyor. Dün akşam yapılan yayın da hesapta kayıtlı olarak duruyor.

Bugünün illeri için kura çekimi 7 Nisan 2022 (bugün) saat 09.00 ile 18.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Sağlık Bakanlığı güvenlik kura sonuçları sorgulama ekranı! 2022 Sağlık Bakanlığı güvenlik görevlisi alımı kura çekimi sonuçları asil ve yedek liste

HANGİ İLLERDE KURA ÇEKİLDİ? 6 NİSAN 2022

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir.

Sağlık Bakanlığı güvenlik kura sonuçları sorgulama ekranı! 2022 Sağlık Bakanlığı güvenlik görevlisi alımı kura çekimi sonuçları asil ve yedek liste

HANGİ İLLERDE KURA ÇEKİLİYOR? 7 NİSAN 2022

Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce.

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