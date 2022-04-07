Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı güvenlik kura sonuçları sorgulama ekranı! 2022 Sağlık Bakanlığı güvenlik görevlisi alımı kura çekimi sonuçları asil ve yedek liste

Giriş Tarihi: 07.04.2022 11:13 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 11:15

Sağlık Bakanlığı güvenlik kura sonuçları sorgulama ekranı! 2022 Sağlık Bakanlığı güvenlik görevlisi alımı kura çekimi sonuçları asil ve yedek liste

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 10 bin personel alımı içerisinde temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, şoför, bakım ve onarım hizmetleri gibi meslek grupları bulunuyor. Dün yapılan kura çekiminde belirli illerdeki isimler açıklandı. Sağlık Bakanlığı kura çekimi ikinci gününde canlı yayın ile devam ediyor. Bu noktada başvuru yapan adaylar, Sağlık Bakanlığı güvenlik kura sonuçları hakkında takibini sürdürüyor. 2022 Sağlık Bakanlığı özel güvenlik görevlisi alımı kura sonuçları il bazında İŞKUR ve iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden açıklanıyor. İşte güvenlik görevlisi kura sonucu sorgulama ekranı…