SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN SONUÇLARI 2025 || Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 yılı Ocak dönemi Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı iller arası yer değiştirme atanma kurası başvuru süreci sona erdi. 6 Ocak'ta başvurularını tamamlayan sağlık görevlileri Sağlık Bakanlığı tayin kura çekim tarihi hakkında araştırmalarına hız kazandırdı. Takvime göre Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvurusu sonuçları ocak ayında ilan edilecek. Peki; Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak?