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Haberler Yaşam SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN SONUÇLARI 2025 || Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 16.01.2025 12:41 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 12:55

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN SONUÇLARI 2025 || Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme başvuru işlemleri 31 Aralık 2024 - 6 Ocak 2025 tarihleri arasında tamamlandı. Başvurularını tamamlayan sağlık çalışanları Sağlık Bakanlığı atama kurası takvimini merak ediyor. Adaylar münhal kadrolar göz önünde bulundurularak en fazla 10 tercih yaptı. Peki; Sağlık Bakanlığı iller arası tayin (yer değiştirme) başvurusu sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte Sağlık Bakanlığı tayin (atama) kura çekim tarihi ve tüm detaylar…

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN SONUÇLARI 2025 || Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 yılı Ocak dönemi Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı iller arası yer değiştirme atanma kurası başvuru süreci sona erdi. 6 Ocak'ta başvurularını tamamlayan sağlık görevlileri Sağlık Bakanlığı tayin kura çekim tarihi hakkında araştırmalarına hız kazandırdı. Takvime göre Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvurusu sonuçları ocak ayında ilan edilecek. Peki; Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN SONUÇLARI 2025 || Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU İŞLEMLERİ TAMAMLANDI!

Sağlık Bakanlığı iller arası tayin yer değiştirme başvuru işlemleri 31 Aralık 2024 Salı- 6 Ocak 2025 Pazartesi arasında tamamlandı.

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SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN SONUÇLARI 2025 || Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN ATAMA TAKVİMİ

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN SONUÇLARI 2025 || Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN ATAMA KURASI TARİHİ
Kura 31 Ocak 2025 Cuma günü gerçekleşecek. Yeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN SONUÇLARI 2025 || Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak?
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