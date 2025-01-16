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SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN SONUÇLARI 2025 || Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 16.01.2025 12:41
Güncelleme Tarihi: 16.01.2025
12:55
SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN SONUÇLARI 2025 || Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme başvuru işlemleri 31 Aralık 2024 - 6 Ocak 2025 tarihleri arasında tamamlandı. Başvurularını tamamlayan sağlık çalışanları Sağlık Bakanlığı atama kurası takvimini merak ediyor. Adaylar münhal kadrolar göz önünde bulundurularak en fazla 10 tercih yaptı. Peki; Sağlık Bakanlığı iller arası tayin (yer değiştirme) başvurusu sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte Sağlık Bakanlığı tayin (atama) kura çekim tarihi ve tüm detaylar…