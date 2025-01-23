SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN SONUÇLARI 2025: Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme başvuru sonuçları için ekran başında yerler alındı. Tercih işlemlerini gerçekleştiren adaylar takvime göre kura çekimin yapılacağı ve sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye koyuldu. Peki, Sağlık Bakanlığı il dışı tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?