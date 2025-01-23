Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN SONUÇLARI 2025: Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 23.01.2025 14:34 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 14:34

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN SONUÇLARI 2025: Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı'nın iller arası tayin süreci kapsamında başvurular, 31 Aralık 2024 Salı ile 6 Ocak 2025 Pazartesi tarihleri arasında tamamlandı. Sağlık çalışanları, münhal kadroları dikkate alarak en fazla 10 tercih yaptı. Başvurular, Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden gerçekleştirildi. Sağlık Bakanlığı atama takvimine göre iller arası yer değiştirme başvuru sonuçları ve kura çekimi için geri sayım başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı il dışı tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN SONUÇLARI 2025: Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme başvuru sonuçları için ekran başında yerler alındı. Tercih işlemlerini gerçekleştiren adaylar takvime göre kura çekimin yapılacağı ve sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye koyuldu. Peki, Sağlık Bakanlığı il dışı tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN SONUÇLARI 2025: Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kura takvimine göre, 23 Ocak 2025 Perşembe, İnceleme neticesinde başvuruları ret olanların EKİP üzerinden ilan edilecek.

23 Ocak 2025 Perşembe – 24 Ocak 2025 Cuma Saat 18.00'e kadar İnceleme sonrası başvuruları ret olanların ve hizmet puanı itirazları EKİP üzerinden alınacak.

İtiraz sonuçları ise EKİP üzerinden 30 Ocak 2025 Perşembe açıklanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN SONUÇLARI 2025: Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN ATAMA KURASI TARİHİ
Kura 31 Ocak 2025 Cuma günü gerçekleşecek. Yeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN SONUÇLARI 2025: Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI ATAMA TAKVİMİ

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN SONUÇLARI 2025: Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak?
SON DAKİKA