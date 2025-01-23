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SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN SONUÇLARI 2025: Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 23.01.2025 14:34
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025
14:34
Sağlık Bakanlığı'nın iller arası tayin süreci kapsamında başvurular, 31 Aralık 2024 Salı ile 6 Ocak 2025 Pazartesi tarihleri arasında tamamlandı. Sağlık çalışanları, münhal kadroları dikkate alarak en fazla 10 tercih yaptı. Başvurular, Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden gerçekleştirildi. Sağlık Bakanlığı atama takvimine göre iller arası yer değiştirme başvuru sonuçları ve kura çekimi için geri sayım başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı il dışı tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?