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SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN SONUÇLARI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 2024 Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 26.07.2024 08:21
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024
08:21
Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları 2024 isim listesi sorgulama ekranı başında yerler alındı. Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden 26 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde alınan başvuruların sonuçları bugün kura çekimiyle belli olacak. Görev yerini değiştirmek isteyen sağlık çalışanları Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı yayın ile sonuçları takip ediyor. Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları isim listesi ve görev yerleri sorgulanıyor. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü (https://yhgm.saglik.gov.tr/) üzerinden kontrol edilecek sonuçlar için heyecan dorukta. Peki, Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte, Sağlık Bakanlığı tayin sonuçları sorgulama ekranı…