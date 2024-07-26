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Haberler Yaşam SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN SONUÇLARI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 2024 Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 26.07.2024 08:21 Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 08:21

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN SONUÇLARI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 2024 Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları 2024 isim listesi sorgulama ekranı başında yerler alındı. Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden 26 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde alınan başvuruların sonuçları bugün kura çekimiyle belli olacak. Görev yerini değiştirmek isteyen sağlık çalışanları Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı yayın ile sonuçları takip ediyor. Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları isim listesi ve görev yerleri sorgulanıyor. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü (https://yhgm.saglik.gov.tr/) üzerinden kontrol edilecek sonuçlar için heyecan dorukta. Peki, Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte, Sağlık Bakanlığı tayin sonuçları sorgulama ekranı…

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN SONUÇLARI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 2024 Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kura sonuçları için beklenen gün geldi çattı. 2024 Yılı Haziran Dönemi atama kurası canlı yayın ile belli oluyor. 26 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde alınan başvuruların ardından görev yerini değiştirmek isteyen sağlık çalışanları noter huzurunda ve bilgisayar ortamında yapılacak kura çekimi için ekran başında yerini aldı. Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı izle araştırmaları başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır? İşte, PBS sorgulama ekranı...

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN SONUÇLARI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 2024 Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Sağlık Bakanlığı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları aynı gün https://yhgm.saglik.gov.tr/ üzerinden yayımlanan listelerle ilan edilecek. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.

Kura tarihi Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı:

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SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN SONUÇLARI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 2024 Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 2024 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası 26.07.2024 tarihi Cuma günü noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir.

Noter huzurunda yapılacak kura çekim yeri ve saati yhgm.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI TAYİN KURA CANLI İZLE

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN SONUÇLARI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 2024 Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

SAĞLIK BAKANLIĞI TAYİN SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sağlık Bakanlığı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları https://yhgm.saglik.gov.tr/ üzerinden yayımlanan listelerle erişime açılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN SONUÇLARI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 2024 Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

BAŞVURULAR NASIL YAPILDI?

Başvurular; takvim çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e- devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak yapılacak olup münhal kadrolar göz önünde bulundurularak en fazla on (10) tercih yapılabilecektir.

Başvuru yapacak adaylar kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir. Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.

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