SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN SONUÇLARI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 2024 Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kura sonuçları için beklenen gün geldi çattı. 2024 Yılı Haziran Dönemi atama kurası canlı yayın ile belli oluyor. 26 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde alınan başvuruların ardından görev yerini değiştirmek isteyen sağlık çalışanları noter huzurunda ve bilgisayar ortamında yapılacak kura çekimi için ekran başında yerini aldı. Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı izle araştırmaları başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır? İşte, PBS sorgulama ekranı...