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Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi belli oluyor! Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta başlıyor?
Giriş Tarihi: 27.05.2025 07:04 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 07:04

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi belli oluyor! Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta başlıyor?

Sağlık Bakanlığı 3 Bin 658 işçi alımı kura sonuçları ve isim listesi bugün açıklanıyor. Nihai aday listesi daha önceden duyurulan alımlar için 27 Mayıs 2025 tarihinde Bilkent Yerleşkesinde noter katılımı ve tespiti ile canlı yayınla sonuçlar duyurulacak. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi saat kaçta, sonuçlar nereden ve nasıl öğrenilir? İşte, detaylar...

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi belli oluyor! Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta başlıyor?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi için beklenen gün geldi. 3 Bin 658 işçi alımının yapılacağı kura nihai isim listesine göre bugün noter huzurunda gerçekleşecek. Sonuçlar canlı yayında aktarılırken, kaçıranlar için aynı gün sonuçlar https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden de yayınlanacak. Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi saat kaçta başlıyor?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi belli oluyor! Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta başlıyor?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kura, 27 Mayıs 2025 tarihinde Saat 10.00' da Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesinde noter katılımı ve tespiti ile canlı yayınlanarak gerçekleşecektir.

Adaylar, Kura sonuçlarını aynı gün saat 22:00'den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ayrıca öğrenebilecektir.

Kura çekimini canlı takip etmek için:

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Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi belli oluyor! Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta başlıyor?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NEREDEN CANLI İZLENİR?

Adaylar, Kura çekilişini Bakanlığımız YouTube kanalı üzerinden (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) canlı olarak izleyebileceğinden, kuraya ayrıca katılımcı alınmayacaktır.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi belli oluyor! Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta başlıyor?

Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacaktır.

İşte, illerin Kura çekiliş sırası:

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi belli oluyor! Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta başlıyor?

İllerin Kura çekiliş sırası: Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce ili, Merkez Teşkilatı.