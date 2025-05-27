Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi belli oluyor! Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta başlıyor?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi için beklenen gün geldi. 3 Bin 658 işçi alımının yapılacağı kura nihai isim listesine göre bugün noter huzurunda gerçekleşecek. Sonuçlar canlı yayında aktarılırken, kaçıranlar için aynı gün sonuçlar https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden de yayınlanacak. Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi saat kaçta başlıyor?