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Giriş Tarihi: 27.05.2025 07:18 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 07:18

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi canlı izle: Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Sağlık Bakanlığı kura çekimi 27 Mayıs 2025 tarihinde Saat 10.00' da noter katılımı ve tespiti ile canlı yayınlanarak gerçekleşiyor. Nihai isim listesinde yer alan ve kurayı canlı takip etmek isteyen adaylar "Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kura çekimi nereden izlenir?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi canlı izle linki!

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi canlı izle: Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kura sonuçları bugün açıklanıyor. 3 bin 658 sürekli işçi alımı kura çekimi Ankara'da yapılacak ve ardından kurayı canlı ve anlık olarak takip edemeyenler için sonuçlar aynı gün saat 22:00'den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kura çekimi ne zaman ve nereden izlenir? İşte, 3 bin 658 sürekli işçi alımı kura çekimi canlı izle ekranı ve detayları...

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi canlı izle: Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

SAĞLIK BAKANLIĞI 3 BİN 658 İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN VE NEREDEN İZLENİR?

Kura, 27 Mayıs 2025 tarihinde Saat 10.00' da Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesinde noter katılımı ve tespiti ile canlı yayınlanarak gerçekleşecektir.

İşte, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi canlı izle linki;

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Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi canlı izle: Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

Adaylar, Kura çekilişini Bakanlığımız YouTube kanalı üzerinden (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) canlı olarak izleyebileceğinden, kuraya ayrıca katılımcı alınmayacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE LİNKİ

Adaylar, Kura sonuçlarını aynı gün saat 22:00'den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ayrıca öğrenebilecektir.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi canlı izle: Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacaktır.

İllerin Kura çekiliş sırası: Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce ili, Merkez Teşkilatı.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi canlı izle: Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?