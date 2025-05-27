Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi canlı izle: Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kura sonuçları bugün açıklanıyor. 3 bin 658 sürekli işçi alımı kura çekimi Ankara'da yapılacak ve ardından kurayı canlı ve anlık olarak takip edemeyenler için sonuçlar aynı gün saat 22:00'den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kura çekimi ne zaman ve nereden izlenir? İşte, 3 bin 658 sürekli işçi alımı kura çekimi canlı izle ekranı ve detayları...