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Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, hangi tarihte? İŞKUR kura çekimi tarihi ile 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 07.12.2022 15:37 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 15:37

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, hangi tarihte? İŞKUR kura çekimi tarihi ile 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları için heyecan dorukta. 28 Kasım – 2 Aralık 2022 tarihinde alınan Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 sürekli işçi alımı başvuru sonuçları ile sorgulanıyor. Yayımlanan personel alımı ilanına göre sonuçları kura çekilişi ile belirlenecek. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, hangi tarihte, nerede yapılacak soruları gündemdeki yerini aldı. Noter huzurunda gerçekleşecek çekilişin ardından yerleştirme işlemleri başlayacak. İŞKUR kura çekimi için geri sayım başladı. Peki, İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, kura sonuçları hangi tarihte belli olacak? İşte, yanıtlar…

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, hangi tarihte? İŞKUR kura çekimi tarihi ile 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

İŞKUR personel alımı sistemi üzerinden alınan Sağlık Bakanlığı 11 bin sürekli işçi alımı başvuruları tamamlandı. Başvuru sonuçları kura çekilişi sistemi ile adaylara bildirilecek. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama işlemleri sonrası adaylar için yerleştirme işlemleri başlayacak. Bakan Koca tarafından duyurulan bakanlık alımlarının ilk etabı gerçekleşmiş olacak. Peki, 2022 Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte, detaylar…

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, hangi tarihte? İŞKUR kura çekimi tarihi ile 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ!

Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 işçi alımı için başvurular, 28 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında tamamlandı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden alınan Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 işçi alımı kadro ve kontenjan dağılımı ise şöyle:

261 Bilgisayar Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı,

154 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı,

275 Elektrikçi (Genel),

3559 Koruma ve Güvenlik Hizmetleri (Güvenlik Görevlisi),

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Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, hangi tarihte? İŞKUR kura çekimi tarihi ile 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

604 Hasta Karşılama Yönlendirme Görevlisi,

284 Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı,

188 İnşaat Boyacısı / Boyacı,

791 Klinik Destek Elemanı,

121 Marangoz,

5080 Temizlik Hizmetleri (Temizlik Görevlisi)

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, hangi tarihte? İŞKUR kura çekimi tarihi ile 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Başvuruların tamamlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın noter kurası ile belirlenecek.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi ve başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanlığı kura çekilişinin aralık ayının son haftalarına doğru yapılması bekleniyor. Kura tarihi ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, hangi tarihte? İŞKUR kura çekimi tarihi ile 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

Bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecek.

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