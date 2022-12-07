Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, hangi tarihte? İŞKUR kura çekimi tarihi ile 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları için heyecan dorukta. 28 Kasım – 2 Aralık 2022 tarihinde alınan Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 sürekli işçi alımı başvuru sonuçları ile sorgulanıyor. Yayımlanan personel alımı ilanına göre sonuçları kura çekilişi ile belirlenecek. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, hangi tarihte, nerede yapılacak soruları gündemdeki yerini aldı. Noter huzurunda gerçekleşecek çekilişin ardından yerleştirme işlemleri başlayacak. İŞKUR kura çekimi için geri sayım başladı. Peki, İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, kura sonuçları hangi tarihte belli olacak? İşte, yanıtlar…