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Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman ve hangi tarihte yapılacak? 2022 Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura tarihi
Giriş Tarihi: 09.12.2022 09:50 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 09:52

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman ve hangi tarihte yapılacak? 2022 Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura tarihi

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi için heyecan dorukta. Geçtiğimiz günlerde 11 bin 317 sürekli işçi alımı başvuruları tamamlandı. Başvuru sonuçları kura çekilişi ardından belli olacak. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yürütülen süreçte Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura çekimi tarihi sorgulanmaya başladı. Bakan Koca tarafından duyurulan personel alımının ilk etabı kura sonuçları arından belli olacak. Peki, 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte, Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura sonuçları hakkında merak edilenler…

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman ve hangi tarihte yapılacak? 2022 Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura tarihi

Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura çekimi için heyecan dorukta. 11 bin 317 sürekli işçi alımı kapsamında başvurular alındı. Adaylar için kura sonuçları ardından yerleştirme işlemleri başlayacak. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak soruları gündemdeki yerini aldı. Noter huzurunda gerçekleştirilecek Sağlık Bakanlığı kura çekimi ardından sonuçlar ve isim listesi ortaya çıkacak. İşte, 2022 İŞKUR kurası hakkında merak edilenler…

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman ve hangi tarihte yapılacak? 2022 Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura tarihi

SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ!

Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 işçi alımı için başvurular, 28 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında tamamlandı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden alınan Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 işçi alımı kadro ve kontenjan dağılımı ise şöyle:

261 Bilgisayar Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı,

154 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı,

275 Elektrikçi (Genel),

3559 Koruma ve Güvenlik Hizmetleri (Güvenlik Görevlisi),

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Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman ve hangi tarihte yapılacak? 2022 Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura tarihi

604 Hasta Karşılama Yönlendirme Görevlisi,

284 Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı,

188 İnşaat Boyacısı / Boyacı,

791 Klinik Destek Elemanı,

121 Marangoz,

5080 Temizlik Hizmetleri (Temizlik Görevlisi)

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman ve hangi tarihte yapılacak? 2022 Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura tarihi

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Başvuruların tamamlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın noter kurası ile belirlenecek.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi ve başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanlığı kura çekilişinin aralık ayının son haftalarına doğru yapılması bekleniyor. Kura tarihi ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman ve hangi tarihte yapılacak? 2022 Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura tarihi

Sağlık Bakanlığı kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

Bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecek.

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