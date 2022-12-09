Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman ve hangi tarihte yapılacak? 2022 Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura tarihi

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi için heyecan dorukta. Geçtiğimiz günlerde 11 bin 317 sürekli işçi alımı başvuruları tamamlandı. Başvuru sonuçları kura çekilişi ardından belli olacak. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yürütülen süreçte Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura çekimi tarihi sorgulanmaya başladı. Bakan Koca tarafından duyurulan personel alımının ilk etabı kura sonuçları arından belli olacak. Peki, 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte, Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura sonuçları hakkında merak edilenler…