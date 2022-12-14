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Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İŞKUR ile 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 14.12.2022 11:31 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022 11:31

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İŞKUR ile 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi ile ilgili araştırmalar sürüyor. Bakanlık bünyesine 11 bin 317 sürekli işçi alımı başvuruları, geçtiğimiz günlerde İŞKUR üzerinden tamamlandı. Akabinde sıra noter huzurunda yapılacak kura çekimi aşamasına geldi. 30 bin sözleşmeli personel alımı tercih sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından sürekli işçi alımı için araştırmalar hız kazandı. Bu noktada ''Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte?'' sorularına yanıt aranıyor. İşte, İŞKUR ile 11 bin 317 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İŞKUR ile 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi için geri sayım resmen başladı. KPSS 2022/11 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Bu gelişme sonrası 11 bin 317 sürekli işçi alımı için başvuruda bulunan binlerce aday, Sağlık Bakanlığı kura çekimi tarihi hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru sonuçları ve isim listesi noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi ile duyurulacak. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İŞKUR ile 2022 Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama ekranı ve konu ile ilgili tüm detaylar.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İŞKUR ile 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ!

Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 işçi alımı için başvurular, 28 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında tamamlandı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden alınan Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 işçi alımı kadro ve kontenjan dağılımı ise şöyle:

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Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İŞKUR ile 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

261 Bilgisayar Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı,

154 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı,

275 Elektrikçi (Genel),

3559 Koruma ve Güvenlik Hizmetleri (Güvenlik Görevlisi),

604 Hasta Karşılama Yönlendirme Görevlisi,

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İŞKUR ile 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

284 Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı,

188 İnşaat Boyacısı / Boyacı,

791 Klinik Destek Elemanı,

121 Marangoz,

5080 Temizlik Hizmetleri (Temizlik Görevlisi)

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İŞKUR ile 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Başvuruların tamamlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın noter kurası ile belirlenecek.

11 bin 317 işçi alımı için kura çekimi, 28 Aralık 2022 tarihinde yapılacak. Noter huzurunda çekilecek kura, sabah 09:00'da başlayacak ve saat 18:00'de sona erecek.

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