Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İŞKUR ile 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 14.12.2022 11:31 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022 11:31

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İŞKUR ile 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi ile ilgili araştırmalar sürüyor. Bakanlık bünyesine 11 bin 317 sürekli işçi alımı başvuruları, geçtiğimiz günlerde İŞKUR üzerinden tamamlandı. Akabinde sıra noter huzurunda yapılacak kura çekimi aşamasına geldi. 30 bin sözleşmeli personel alımı tercih sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından sürekli işçi alımı için araştırmalar hız kazandı. Bu noktada ''Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte?'' sorularına yanıt aranıyor. İşte, İŞKUR ile 11 bin 317 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.