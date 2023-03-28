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Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi takvimi 2023: İŞKUR ile 2. etap Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 28.03.2023 11:27 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 11:28

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi takvimi 2023: İŞKUR ile 2. etap Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?

10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi gündemdeki yerini aldı. Bakan Koca, 2. etap personel alımı kapsamında Bakanlık bünyesine KPSS şartsız 10 bin 900 sürekli işçi alınacağını bildirmişti. Alıma ilişkin başvuru işlemleri, 22 - 27 Mart tarihleri arasında İŞKUR üzerinden gerçekleştirildi. Akabinde gözler Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi tarihlerine çevrildi. Bu noktada başvuru yapan adaylar, ''10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, 2023 İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura çekimi tarihi ve konu hakkında tüm merak edilenler…

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi takvimi 2023: İŞKUR ile 2. etap Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?

10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak şeklindeki sorular arama geçmişlerindeki yerini aldı. Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuruları sona erdi. İŞKUR üzerinden alınan başvuru sürecinin ardından şimdi sıra kura adımında. Bu noktada adaylar, Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura çekilişi ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Bakanlık bünyesinde istihdam edilecek güvenlik ve temizlik görevlisi, hasta karşılama personeli, marangoz gibi pek çok kadro için kura çekimi Ankara'da gerçekleşecek. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte, İŞKUR ile 2023 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı...

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi takvimi 2023: İŞKUR ile 2. etap Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?

BAKAN KOCA'DAN SAĞLIK BAKANLIĞI 2. PERSONEL ALIMI MÜJDESİ!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kadro bekleyen sağlık çalışanlarına müjdeli haber vermişti.

Bakan Koca, yaptığı açıklamada 2. etap Sağlık Bakanlığı personel alımı yapılacağını kaydetmişti.

Buna göre, Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı başvuru kılavuzu İŞKUR ile paylaşıldı. Tercih kılavuzu da ÖSYM'ye gönderildi.

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Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi takvimi 2023: İŞKUR ile 2. etap Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI 10 BİN 900 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ!

Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 10 bin 900 sürekli işçi alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlan doğrultusunda adaylar başvurularını 22-27 Mart 2023 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) 'esube.iskur.gov.tr' adresi üzerinden gerçekleştirdi.

Başvurular, ilgili mevzuat hükümlerine göre İŞKUR tarafından alındı. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapabildi.

Bakanlığın ihtiyaç duyduğu hizmet türü ve mesleklerdeki alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecek. Bu nedenle başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi takvimi 2023: İŞKUR ile 2. etap Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

4 bin 958 temizlik görevlisi

3 bin 386 güvenlik görevlisi (silahsız)

747 klinik destek elemanı (hastane)

520 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi

279 elektrikçi

195 inşaat boyacısı

130 marangoz

277 ısıtma ve sıhhi tesisatçı

258 bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elamanı

150 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi takvimi 2023: İŞKUR ile 2. etap Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura çekimi tarihi hakkında bilgi verdi.

Bakan Koca, açıklamasında ''İşçi alım başvuruları İŞKUR tarafından tamamlanmış olup, kura çekimi 25-26 Nisan arasında Bakanlığımızca noter huzurunda yapılacaktır." dedi.

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