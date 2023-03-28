Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi takvimi 2023: İŞKUR ile 2. etap Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?

10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi gündemdeki yerini aldı. Bakan Koca, 2. etap personel alımı kapsamında Bakanlık bünyesine KPSS şartsız 10 bin 900 sürekli işçi alınacağını bildirmişti. Alıma ilişkin başvuru işlemleri, 22 - 27 Mart tarihleri arasında İŞKUR üzerinden gerçekleştirildi. Akabinde gözler Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi tarihlerine çevrildi. Bu noktada başvuru yapan adaylar, ''10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, 2023 İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura çekimi tarihi ve konu hakkında tüm merak edilenler…