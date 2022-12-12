Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 11 bin 317 sürekli işçi alımı başvuruları, 28 Kasım-2 Aralık 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alındı. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, marangoz, inşaat boyacısı gibi kadrolara yapılacak alımlar, noter huzurunda yapılacak kura çekilişi ile belirlenecek. Bu noktada adaylar, Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura çekimi tarihi için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte, 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı ve detaylı bilgiler.