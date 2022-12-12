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Giriş Tarihi: 12.12.2022 12:19 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 12:19

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi İŞKUR 2022: 11 bin 317 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 11 bin 317 sürekli işçi alımı başvuruları, 28 Kasım-2 Aralık 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alındı. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, marangoz, inşaat boyacısı gibi kadrolara yapılacak alımlar, noter huzurunda yapılacak kura çekilişi ile belirlenecek. Bu noktada adaylar, Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura çekimi tarihi için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte, 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı ve detaylı bilgiler.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi İŞKUR 2022: 11 bin 317 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

Sağlık Bakanlığı kura çekimi için geri sayım devam ediyor. 11 bin 317 sürekli işçi alımı başvuru sonuçları ve isim listesi noter huzurunda gerçekleştirilecek Sağlık Bakanlığı kura çekilişi sonrası ilan edilecek. Kuranın ardından yerleştirme işlemleri başlayacak. Bu noktada başvuru yapan binlerce aday, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi ve başvuru sonuçları için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İŞKUR ile 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı ve konu ile ilgili merak edilenler…

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi İŞKUR 2022: 11 bin 317 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ!

Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 işçi alımı için başvurular, 28 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında tamamlandı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden alınan Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 işçi alımı kadro ve kontenjan dağılımı ise şöyle:

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Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi İŞKUR 2022: 11 bin 317 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

261 Bilgisayar Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı,

154 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı,

275 Elektrikçi (Genel),

3559 Koruma ve Güvenlik Hizmetleri (Güvenlik Görevlisi),

604 Hasta Karşılama Yönlendirme Görevlisi,

284 Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı,

188 İnşaat Boyacısı / Boyacı,

791 Klinik Destek Elemanı,

121 Marangoz,

5080 Temizlik Hizmetleri (Temizlik Görevlisi)

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi İŞKUR 2022: 11 bin 317 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Başvuruların tamamlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın noter kurası ile belirlenecek.

11 bin 317 işçi alımı için kura çekimi, 28 Aralık 2022 tarihinde yapılacak. Noter huzurunda çekilecek kura, sabah 09:00'da başlayacak ve saat 18:00'de sona erecek.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi İŞKUR 2022: 11 bin 317 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacak. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacak.

Aynı meslek için farklı öğrenim düzeyinden/bölümden (ortaöğretim/ön lisans/lisans)mezun olmak aday lehine kurada bir öncelik teşkil etmeyecek.

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