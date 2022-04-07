Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı klinik destek elemanı kura sonuçları sorgulama! Sağlık Bakanlığı klinik destek elemanı alımı kura çekimi sonuçları asil ve yedek liste
Giriş Tarihi: 07.04.2022 11:30 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 11:31

Sağlık Bakanlığı klinik destek elemanı kura sonuçları sorgulama! Sağlık Bakanlığı klinik destek elemanı alımı kura çekimi sonuçları asil ve yedek liste

Bugün ikinci günü gerçekleşen Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi sürüyor. Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 10 bin personel alımı içerisinde temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, şoför, bakım ve onarım hizmetleri gibi meslek grupları bulunuyor. 6 Nisan 2022 tarihinde dün yapılan kura çekimi ile illerdeki isimler açıklandı. Bu noktada başvuru yapan adaylar, Sağlık Bakanlığı klinik destek elemanı kura sonuçları hakkında takibini sürdürüyor. 2022 Sağlık Bakanlığı klinik destek elemanı alımı kura sonuçları il bazında İŞKUR ve iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden açıklanıyor. İşte klinik destek elemanı kura sonucu sorgulama ekranı…

Sağlık Bakanlığı klinik destek elemanı kura sonuçları sorgulama! Sağlık Bakanlığı klinik destek elemanı alımı kura çekimi sonuçları asil ve yedek liste

Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı kura çekimi devam ediyor. İŞKUR ve iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden isim isim olarak il bazında duyurulan sonuçlarda "klinik destek elemanı" araştırılıyor. Bu noktada Sağlık Bakanlığı klinik destek elemanı kura sonuçları gündemde. Klinik destek elemanı kura sonuçları için canlı yayın ile kazanan ve yedek isimler listeye ekleniyor. İşte Sağlık Bakanlığı klinik destek elemanı kura sonuçları sorgulama ekranı…

Sağlık Bakanlığı klinik destek elemanı kura sonuçları sorgulama! Sağlık Bakanlığı klinik destek elemanı alımı kura çekimi sonuçları asil ve yedek liste

SAĞLIK BAKANLIĞI KLİNİK DESTEK ELEMANI KURA SONUÇLARI SORGULAMA

Sağlık Bakanlığı güvenlik görevlisi alımı için gözler bakanlığın canlı yayınında. 6 Nisan 2022 (dün) tarihinde gerçekleşen kura çekiminde bazı illerde klinik destek elemanı sonuçları açıklandı. Bugün 7 Nisan 2022 tarihinde yapılan kura çekimi sürüyor.

İŞKUR ve iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden Sağlık Bakanlığı kura sonuçlarına ulaşmak mümkün.

KLİNİK DESTEK ELEMANI KURA SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN EKRANI

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sağlık Bakanlığı klinik destek elemanı kura sonuçları sorgulama! Sağlık Bakanlığı klinik destek elemanı alımı kura çekimi sonuçları asil ve yedek liste

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

10 bin personel işçi alımı için noter huzurunda Ankara'da gerçekleşen kura çekimi Sağlık Bakanlığı youtube hesabında sürüyor. Dün akşam yapılan yayın da hesapta kayıtlı olarak duruyor.

Bugünün illeri için kura çekimi 7 Nisan 2022 (bugün) saat 09.00 ile 18.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Sağlık Bakanlığı klinik destek elemanı kura sonuçları sorgulama! Sağlık Bakanlığı klinik destek elemanı alımı kura çekimi sonuçları asil ve yedek liste

HANGİ İLLERDE KURA ÇEKİLDİ? 6 NİSAN 2022

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir.

Sağlık Bakanlığı klinik destek elemanı kura sonuçları sorgulama! Sağlık Bakanlığı klinik destek elemanı alımı kura çekimi sonuçları asil ve yedek liste

HANGİ İLLERDE KURA ÇEKİLİYOR? 7 NİSAN 2022

Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce.

SON DAKİKA