Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı klinik destek elemanı kura sonuçları sorgulama! Sağlık Bakanlığı klinik destek elemanı alımı kura çekimi sonuçları asil ve yedek liste

Giriş Tarihi: 07.04.2022 11:30 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 11:31

Sağlık Bakanlığı klinik destek elemanı kura sonuçları sorgulama! Sağlık Bakanlığı klinik destek elemanı alımı kura çekimi sonuçları asil ve yedek liste

Bugün ikinci günü gerçekleşen Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi sürüyor. Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 10 bin personel alımı içerisinde temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, şoför, bakım ve onarım hizmetleri gibi meslek grupları bulunuyor. 6 Nisan 2022 tarihinde dün yapılan kura çekimi ile illerdeki isimler açıklandı. Bu noktada başvuru yapan adaylar, Sağlık Bakanlığı klinik destek elemanı kura sonuçları hakkında takibini sürdürüyor. 2022 Sağlık Bakanlığı klinik destek elemanı alımı kura sonuçları il bazında İŞKUR ve iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden açıklanıyor. İşte klinik destek elemanı kura sonucu sorgulama ekranı…