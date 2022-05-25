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Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı 2. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası başvuru tarihleri I 2022 Sağlık Bakanlığı kura başvurusu PBS ekranı
Giriş Tarihi: 25.05.2022 11:28 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 11:30

Sağlık Bakanlığı 2. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası başvuru tarihleri I 2022 Sağlık Bakanlığı kura başvurusu PBS ekranı

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan "2022 Yılı 2.Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Duyurusu" ardından Sağlık Bakanlığı kura başvuru tarihleri gündemdeki yerini aldı. Kura ile gerçekleşeceği bildirilen uzmanların yanı sıra ilk defa veya yeniden uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı atamaları geri sayıma başladı. Peki, 2022 Sağlık Bakanlığı kura başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte Sağlık Bakanlığı atama kurası başvuru işlemleri ve Personel Bilgi Sistemi PBS ekranı…

Sağlık Bakanlığı 2. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası başvuru tarihleri I 2022 Sağlık Bakanlığı kura başvurusu PBS ekranı

Sağlık Bakanlığı Personel Bilgi Sistemi PBS ekranı üzerinden e-devlet şifresi ile gerçekleştirilecek başvurular adayların gündemindeki yerini koruyor. Sağlık Bakanlığı 2022 Yılı 2.Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Duyurusu ardından 2022 Sağlık Bakanlığı kura başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? Soruları yanıt arıyor. Yayımlanan duyuruda 1. Ve 2. Yerleştirmede hangi kadroların atamasının gerçekleştirileceği de duyuruldu. Peki, Sağlık Bakanlığı kura başvuruları ne zaman başlayacak? İşte Sağlık Bakanlığı atama kurası başvuru tarihleri…

Sağlık Bakanlığı 2. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası başvuru tarihleri I 2022 Sağlık Bakanlığı kura başvurusu PBS ekranı

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA BAŞVURU TARİHLERİ

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda başvuru tarihleri açıklandı. Buna göre atama kurası başvuruları 25-30 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Buna göre başvurular bugün itibarıyla alınacak. Başvuru yapmak için…

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Sağlık Bakanlığı 2. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası başvuru tarihleri I 2022 Sağlık Bakanlığı kura başvurusu PBS ekranı

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Atama kurasına katılmak isteyenler e-devlet şifreleri ile birlikte Sağlık Bakanlığı Personel Bilgi Sistemi üzerinden giriş yapacak.

PBS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Sağlık Bakanlığı 2. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası başvuru tarihleri I 2022 Sağlık Bakanlığı kura başvurusu PBS ekranı

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURA DUYURUSU

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır." Dedi.

Sağlık Bakanlığı 2. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası başvuru tarihleri I 2022 Sağlık Bakanlığı kura başvurusu PBS ekranı

KURALAR KADEME KADEME GERÇEKLEŞECEK

Duyuruya göre 1. Yerleştirmede 'Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için yabancı dil yeterliliğine sahip ve yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmuş eczacı unvanlı personel alımı' yapılacak. 2. Yerleştirmede 'Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları için eczacı, uzman diş tabibi, diş tabibi, tabip ve uzman tabip unvanında personel alımı' yapılacak.

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