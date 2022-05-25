Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan "2022 Yılı 2.Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Duyurusu" ardından Sağlık Bakanlığı kura başvuru tarihleri gündemdeki yerini aldı. Kura ile gerçekleşeceği bildirilen uzmanların yanı sıra ilk defa veya yeniden uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı atamaları geri sayıma başladı. Peki, 2022 Sağlık Bakanlığı kura başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte Sağlık Bakanlığı atama kurası başvuru işlemleri ve Personel Bilgi Sistemi PBS ekranı…