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Haberler Yaşam İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı kura çekimi 2022 canlı yayını ile başvuru sonuçları sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 06.04.2022 14:22 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 14:22

İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı kura çekimi 2022 canlı yayını ile başvuru sonuçları sorgulama ekranı!

Bugün düzenlenecek olan Sağlık Bakanlığı kura çekimi ile başvuru sonuçları binlerce adayın gündeminde yer alıyor. 15-21 Mart 2022 tarihleri aralığında İŞKUR aracılığı ile başvuruları alınan 10 bin personel istihdamı ile ilgili olarak bugün sabah saatlerinden itibaren "Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta başlayacak, sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Öte yandan kurayı naklen takip etmek isteyenler Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi canlı yayın izle ekranı üzerinden bakanlık bünyesinde görev almaya hak kazanan nihai isim listesini merak ediyor. İşte başvuru sonuç sorgulama ekranı ve detaylar...

İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı kura çekimi 2022 canlı yayını ile başvuru sonuçları sorgulama ekranı!

Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı yayın ile başvuru sonuçları bugün gündemde yer edinen konular arasında bulunuyor. İŞKUR üzerinden başvuruda bulunan vatandaşlar konuyla ilgili olarak "Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta başlayacak, sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt ararken gözler canlı kura ekranında. İşte 2022 İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları sorgulama ekranı ve nihai isim listesi...

İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı kura çekimi 2022 canlı yayını ile başvuru sonuçları sorgulama ekranı!

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı başvuruları sona erdi. Temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak Sağlık Bakanlığı başvuruları İŞKUR üzerinden tamamlandı. Başvuru şartlarını taşıyarak atamaya hak kazananlar noter kurası sonucu belirlenecek.

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İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı kura çekimi 2022 canlı yayını ile başvuru sonuçları sorgulama ekranı!

T.C. Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere 10.000 Sürekli İşçi Alım Kurası Hakkında Duyuru "T.C. Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere 10.000 Sürekli İşçi Alım Kurası Hakkında Duyuru" başlığıyla yapılan duyuruda;

İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı kura çekimi 2022 canlı yayını ile başvuru sonuçları sorgulama ekranı!

"T.C. Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerine 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca 10.000 sürekli işçi alımı için 15/03/2022 – 21/03/2022 tarihleri arasında İŞKUR tarafından il ve meslek bazında başvurular alınmış ve Bakanlığımıza bildirilmiştir.

İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı kura çekimi 2022 canlı yayını ile başvuru sonuçları sorgulama ekranı!

İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin geçici 10 uncu maddesi hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Bakanlığımızca doğrudan noter kurası ile belirlenecektir.

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