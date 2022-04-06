Haberler Yaşam İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı kura çekimi 2022 canlı yayını ile başvuru sonuçları sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 06.04.2022 14:22 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 14:22

İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı kura çekimi 2022 canlı yayını ile başvuru sonuçları sorgulama ekranı!

Bugün düzenlenecek olan Sağlık Bakanlığı kura çekimi ile başvuru sonuçları binlerce adayın gündeminde yer alıyor. 15-21 Mart 2022 tarihleri aralığında İŞKUR aracılığı ile başvuruları alınan 10 bin personel istihdamı ile ilgili olarak bugün sabah saatlerinden itibaren "Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta başlayacak, sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Öte yandan kurayı naklen takip etmek isteyenler Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi canlı yayın izle ekranı üzerinden bakanlık bünyesinde görev almaya hak kazanan nihai isim listesini merak ediyor. İşte başvuru sonuç sorgulama ekranı ve detaylar...