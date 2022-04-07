Bugün de yayında olacak Sağlık Bakanlığı kura sonuçları canlı izle ekranı, başvuran adayların gündeminde. İl il olarak çekilen kuralarda ikinci güne gelindi. Dün açıklanan Sağlık Bakanlığı kura sonuçları listesinde birçok ilden isimler yer aldı. 10 bin personel ve sürekli işçi alımı ilanıyla İŞKUR üzerinden alınan başvuruların ardından 'iscisonuc.saglik.gov.tr' adresinden sorgulama yapılıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları isim listesine nasıl ulaşılır? İşte Sağlık Bakanlığı kura sonuçları İŞKUR sorgulama ve canlı izle ekranı…