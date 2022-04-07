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Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları 2022 isim listesi nasıl öğrenilir? İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama ekranı (iscisonuc.saglik.gov.tr) I
Giriş Tarihi: 07.04.2022 08:03 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 08:05

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları 2022 isim listesi nasıl öğrenilir? İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama ekranı (iscisonuc.saglik.gov.tr) I

Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı kura çekimi; bakanlık bünyesinde çalışacak personel ve sürekli işçi alımı için sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından müjdelenen alımda son adıma gelindi. 21 Mart 2022 tarihinde sona eren başvuruların ardından kura çekimi bekleniyordu. Dün başlayan kura çekimi bugün de devam ediyor. Başvuran adaylar; Sağlık Bakanlığı kura sonuçları 2022 sorgulama ekranı üzerinden Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesine ulaşıyor. Bu noktada "Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı kura sonuçları nihai liste açıklandı mı?" sorusu yanıt arıyor. İşte 2022 Sağlık Bakanlığı kura sonuçları listesi İŞKUR sorgulama ekranı…

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları 2022 isim listesi nasıl öğrenilir? İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama ekranı iscisonuc.saglik.gov.tr I

Bugün de yayında olacak Sağlık Bakanlığı kura sonuçları canlı izle ekranı, başvuran adayların gündeminde. İl il olarak çekilen kuralarda ikinci güne gelindi. Dün açıklanan Sağlık Bakanlığı kura sonuçları listesinde birçok ilden isimler yer aldı. 10 bin personel ve sürekli işçi alımı ilanıyla İŞKUR üzerinden alınan başvuruların ardından 'iscisonuc.saglik.gov.tr' adresinden sorgulama yapılıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları isim listesine nasıl ulaşılır? İşte Sağlık Bakanlığı kura sonuçları İŞKUR sorgulama ve canlı izle ekranı…

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları 2022 isim listesi nasıl öğrenilir? İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama ekranı iscisonuc.saglik.gov.tr I

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI SORGULAMA

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi noter huzurunda Ankara'da 6-7 Nisan 2022 tarihinde 09:00 – 18:00 tarihleri arasında gerçekleşmeye devam ediyor.

İŞKUR ekranı ile iscisonuc.saglik.gov.tr'de ekranı üzerinden 6 Nisan 2022 tarihinde çekilen kura sonuçları isim listesi sorgulama işlemlerinizi yapabilirsiniz.

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Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları 2022 isim listesi nasıl öğrenilir? İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama ekranı iscisonuc.saglik.gov.tr I

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı kurası 6-7 Nisan tarihlerinde yapılacak. Kura çekilişi Bakanlığın YouTube sayfasında yayınlanıyor. 6 Nisan kura çekimi 18.00 itibarıyla tamamlandı ve gözler 7 Nisan çekilişine çevrildi.

Kalan iller için kura çekimi 7 Nisan 2022 (bugün) saat 09.00 ile 18.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları 2022 isim listesi nasıl öğrenilir? İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama ekranı iscisonuc.saglik.gov.tr I

06 Nisan 2022 (Çarşamba) günü kura çekilişi yapılan iller:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir. (Kura çekilişi saat 09:30'da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kırşehir ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları 2022 isim listesi nasıl öğrenilir? İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama ekranı iscisonuc.saglik.gov.tr I

07 Nisan 2022 (Perşembe) günü kura çekilişi yapılacak olan iller:

Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 09:30'da Kocaeli ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

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