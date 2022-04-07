Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı kura çekimi; bakanlık bünyesinde çalışacak personel ve sürekli işçi alımı için sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından müjdelenen alımda son adıma gelindi. 21 Mart 2022 tarihinde sona eren başvuruların ardından kura çekimi bekleniyordu. Dün başlayan kura çekimi bugün de devam ediyor. Başvuran adaylar; Sağlık Bakanlığı kura sonuçları 2022 sorgulama ekranı üzerinden Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesine ulaşıyor. Bu noktada "Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı kura sonuçları nihai liste açıklandı mı?" sorusu yanıt arıyor. İşte 2022 Sağlık Bakanlığı kura sonuçları listesi İŞKUR sorgulama ekranı…