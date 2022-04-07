Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı 2022 İŞKUR sonuçları sorgulama!

Giriş Tarihi: 07.04.2022 12:11 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 12:12

Sağlık Bakanlığı kura çekimi ikinci gününde devam ediyor. Bakan Fahrettin Koca tarafından açıklanan Sağlık Bakanlığı temizlik ve güvenlik görevlisi, şoför, klinik destek elemanı ve bakım onarım hizmetleri alanlarında 10 bin personel alımı için son adıma gelindi. Dün başlanan kura çekimi bugün de takip ediliyor. Canlı yayın ile duyurulan Sağlık Bakanlığı kura sonuçları meslek ve il bazında sırayla gerçekleşiyor. İŞKUR personel alımı işbirliği ile gerçekleştirilen alımda başvurular 21 Mart tarihinde sonlanmıştı. Dün çekilen kura için Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama ekranı (iscisonuc.saglik.gov.tr) sık sık ziyaret ediliyor. Her geçen saniye bir ismin açıklandığı sonuçlar için Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi gündemde. İşte 10 bin personel alımı kura çekimi canlı yayın ve sonuçları…