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Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı 2022 İŞKUR sonuçları sorgulama!
Giriş Tarihi: 07.04.2022 12:11 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 12:12

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı 2022 İŞKUR sonuçları sorgulama!

Sağlık Bakanlığı kura çekimi ikinci gününde devam ediyor. Bakan Fahrettin Koca tarafından açıklanan Sağlık Bakanlığı temizlik ve güvenlik görevlisi, şoför, klinik destek elemanı ve bakım onarım hizmetleri alanlarında 10 bin personel alımı için son adıma gelindi. Dün başlanan kura çekimi bugün de takip ediliyor. Canlı yayın ile duyurulan Sağlık Bakanlığı kura sonuçları meslek ve il bazında sırayla gerçekleşiyor. İŞKUR personel alımı işbirliği ile gerçekleştirilen alımda başvurular 21 Mart tarihinde sonlanmıştı. Dün çekilen kura için Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama ekranı (iscisonuc.saglik.gov.tr) sık sık ziyaret ediliyor. Her geçen saniye bir ismin açıklandığı sonuçlar için Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi gündemde. İşte 10 bin personel alımı kura çekimi canlı yayın ve sonuçları…

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı 2022 İŞKUR sonuçları sorgulama!

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları 2022 için gözler bakanlığın canlı yayınında. İl ve meslek grubu sırasıyla açıklanan yeni günde belirli illerde istihdam edilecek personeller için kura çekimi gerçekleşiyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları nihai liste ile isimler toplu bir şekilde duyurulacak. Bu noktada Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama ekranı da takip ediliyor. 10 bin personel alımı için atılacak son adım ardından yerleştirmeler gerçekleşecek. Peki, 2022 İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı 2022 İŞKUR sonuçları sorgulama!

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI SORGULAMA I 6-7 NİSAN

Sağlık Bakanlığı canlı yayınında noterle birlikte gerçekleştirilen kura çekimleri devam ediyor. Dün açıklanan pek çok il için sonuçlar bakanlığın sonuç sisteminden duyuruluyor. İŞKUR ve iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden Sağlık Bakanlığı kura sonuçlarına ulaşmak mümkün.

İSİM İSİM KURA SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

7 NİSAN KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN EKRANI

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Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı 2022 İŞKUR sonuçları sorgulama!

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

10 bin personel işçi alımı için noter huzurunda Ankara'da gerçekleşen kura çekimi Sağlık Bakanlığı youtube hesabında sürüyor. Dün akşam yapılan yayın da hesapta kayıtlı olarak duruyor.

Bugünün illeri için kura çekimi 7 Nisan 2022 (bugün) saat 09.00 ile 18.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı 2022 İŞKUR sonuçları sorgulama!

HANGİ İLLERDE KURA ÇEKİLDİ? 6 NİSAN 2022

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir.

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı 2022 İŞKUR sonuçları sorgulama!

HANGİ İLLERDE KURA ÇEKİLİYOR? 7 NİSAN 2022

Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce.

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