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Haberler Yaşam ÖSYM BAŞVURU 2023 | Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? 31 bin 600 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları ve branş dağılımı
Giriş Tarihi: 29.03.2023 09:53 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 09:53

ÖSYM BAŞVURU 2023 | Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? 31 bin 600 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları ve branş dağılımı

31 bin 600 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, kontenjanları, branş dağılımı gündemdeki yerini koruyor. Bakan Fahrettin Koca, personel ve işçi alımı için başvuru kılavuzu ve tercih kılavuzunun İŞKUR ve ÖSYM ile paylaşıldığını aktarmıştı. 42 bin 500 kişilik alımın ikinci etabı için alım süreci Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından başladı. Buna göre bakanlık bünyesine KPSS ile hemşire, ebe, sağlık lisansiyeri, sağlık teknisyeni ve sağlık teknikeri olmak üzere toplam 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Sağlık Bakanlığı personel alımı 2023 ÖSYM başvuru ekranı açıldı. Peki, ÖSYM ile Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte, 31 bin 600 Sağlık Bakanlığı işçi/personel alımı branş dağılımı, kontenjanları ve başvuru şartları…

ÖSYM BAŞVURU 2023 | Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? 31 bin 600 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları ve branş dağılımı

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ÖSYM ekranı erişime açıldı. Bakan Koca tarafından duyurulması ardından Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bakanlık bünyesine hemşire, ebe, sağlık teknisyeni ve teknikeri gibi branşlarda sağlık çalışanı alımı yapılacak. Bu kapsamda 31 bin 600 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru işlemleri başladı. Böylece 42 bin 500 kişilik 2. etap alımı ile 10 bin 900 sürekli işçi ve KPSS ile 31 bin 600 sağlık personeli kadroya kazandırılacak. ÖSYM tercih kılavuzu da yayınlandı. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler? İşte, branş ve kontenjan dağılımı ve ÖSYM başvuru ekranı...

ÖSYM BAŞVURU 2023 | Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? 31 bin 600 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları ve branş dağılımı

BAKAN KOCA'DAN SAĞLIK BAKANLIĞI 2. PERSONEL ALIMI MÜJDESİ!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kadro bekleyen sağlık çalışanlarına müjdeli haber vermişti.

Bakan Koca, yaptığı açıklamada 2. etap Sağlık Bakanlığı personel alımı yapılacağını kaydetmişti.

Buna göre, Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı başvuru kılavuzu İŞKUR ile paylaşıldı. Tercih kılavuzu da ÖSYM'ye gönderildi.

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ÖSYM BAŞVURU 2023 | Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? 31 bin 600 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları ve branş dağılımı

Bakan Koca'nın personel alımı süreciyle ilgili olarak paylaşımı şu şekilde:

"KPSS ile 6.069 hemşire, 1.530 ebe, 1.494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21.709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31.600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10.900 sürekli işçi istihdam edilecektir. Alım süreçlerinin başlatılması için, başvuru kılavuzları İŞKUR'a ve tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye gönderilmiştir.

42.500 yeni çalışma arkadaşımıza ve bakanlığımıza hayırlı olsun.''

ÖSYM BAŞVURU 2023 | Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? 31 bin 600 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları ve branş dağılımı

31 BİN 600 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİH BAŞVURULARI BAŞLADI!

Sağlık Bakanlığı 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlana göre Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında 31.600 sözleşmeli sağlık personeli Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile alınacak.

Adaylar tercihlerini 28 Mart 2023 - 03 Nisan 2023 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecek.

ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

ÖSYM BAŞVURU 2023 | Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? 31 bin 600 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları ve branş dağılımı

SAĞLIK BAKANLIĞI 31 BİN 600 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sağlık Bakanlığı 31 bin 600 personel alımı için beklenen kılavuz ÖSYM tarafından paylaşıldı. Yayımlanan kılavuzda şu ifadelere yer verildi:

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2023/5 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Adaylar tercihlerini, 28 Mart-3 Nisan 2023 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 28 Mart 2023 tarihinde saat 10.30'da başlayacak ve 3 Nisan 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2023/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ÖSYM KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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