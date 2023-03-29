Haberler Yaşam ÖSYM BAŞVURU 2023 | Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? 31 bin 600 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları ve branş dağılımı

Giriş Tarihi: 29.03.2023 09:53 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 09:53

31 bin 600 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, kontenjanları, branş dağılımı gündemdeki yerini koruyor. Bakan Fahrettin Koca, personel ve işçi alımı için başvuru kılavuzu ve tercih kılavuzunun İŞKUR ve ÖSYM ile paylaşıldığını aktarmıştı. 42 bin 500 kişilik alımın ikinci etabı için alım süreci Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından başladı. Buna göre bakanlık bünyesine KPSS ile hemşire, ebe, sağlık lisansiyeri, sağlık teknisyeni ve sağlık teknikeri olmak üzere toplam 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Sağlık Bakanlığı personel alımı 2023 ÖSYM başvuru ekranı açıldı. Peki, ÖSYM ile Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte, 31 bin 600 Sağlık Bakanlığı işçi/personel alımı branş dağılımı, kontenjanları ve başvuru şartları…