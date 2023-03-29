Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı 2023: ÖSYM ile 31 BİN 600 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler?

Sağlık Bakanlığı 31 bin 600 personel alımı başvuruları 28 Mart itibarıyla başladı. Bakan Fahrettin Koca, 42 bin 500 kişilik alımın ikinci etabı için başvuru kılavuzu ve tercih kılavuzunun İŞKUR ve ÖSYM ile paylaşıldığını aktarmıştı. ÖSYM tarafından yayınlanan KPSS-2023/5 tercih kılavuzu ile Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları, branş dağılımı, kontenjanları gibi detaylar netlik kazandı. Başvuruda bulunmak adaylar ise bu noktada "Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, ÖSYM KPSS 2023/5 kılavuzu ile Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı ve kadro branş dağılımı...