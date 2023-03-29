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Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı 2023: ÖSYM ile 31 BİN 600 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler?
Giriş Tarihi: 29.03.2023 14:58 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 14:58

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı 2023: ÖSYM ile 31 BİN 600 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler?

Sağlık Bakanlığı 31 bin 600 personel alımı başvuruları 28 Mart itibarıyla başladı. Bakan Fahrettin Koca, 42 bin 500 kişilik alımın ikinci etabı için başvuru kılavuzu ve tercih kılavuzunun İŞKUR ve ÖSYM ile paylaşıldığını aktarmıştı. ÖSYM tarafından yayınlanan KPSS-2023/5 tercih kılavuzu ile Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları, branş dağılımı, kontenjanları gibi detaylar netlik kazandı. Başvuruda bulunmak adaylar ise bu noktada "Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, ÖSYM KPSS 2023/5 kılavuzu ile Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı ve kadro branş dağılımı...

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı 2023: ÖSYM ile 31 BİN 600 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 8 bin 226 lisans, 21 bin 709 ön lisans ve 1665 ortaöğretim mezunu olmak üzere toplam 31 bin 600 personel alımı yapılacak. ÖSYM tarafından yayınlanan KPSS-2023/5 tercih kılavuzu ile 31 bin 600 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı gibi detaylar belli oldu. Kılavuza göre, tercih işlemleri 28 Mart'ta başladı ve 3 Nisan'da sona erecek. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte, KPSS 2023/5 ÖSYM tercih kılavuzu ile 2023 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı ve detayları hakkında ayrıntılı bilgiler…

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı 2023: ÖSYM ile 31 BİN 600 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler?

BAKAN KOCA'DAN SAĞLIK BAKANLIĞI 2. PERSONEL ALIMI MÜJDESİ!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kadro bekleyen sağlık çalışanlarına müjdeli haber vermişti.

Bakan Koca, yaptığı açıklamada 2. etap Sağlık Bakanlığı personel alımı yapılacağını kaydetmişti.

Buna göre, Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı başvuru kılavuzu İŞKUR ile paylaşıldı. Tercih kılavuzu da ÖSYM'ye gönderildi.

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Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı 2023: ÖSYM ile 31 BİN 600 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler?

Bakan Koca'nın personel alımı süreciyle ilgili olarak paylaşımı şu şekilde:

"KPSS ile 6.069 hemşire, 1.530 ebe, 1.494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21.709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31.600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10.900 sürekli işçi istihdam edilecektir. Alım süreçlerinin başlatılması için, başvuru kılavuzları İŞKUR'a ve tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye gönderilmiştir.

42.500 yeni çalışma arkadaşımıza ve bakanlığımıza hayırlı olsun.''

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı 2023: ÖSYM ile 31 BİN 600 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler?

31 BİN 600 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİH BAŞVURULARI BAŞLADI!

Sağlık Bakanlığı 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlana göre Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında 31.600 sözleşmeli sağlık personeli Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile alınacak.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı 2023: ÖSYM ile 31 BİN 600 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI 31 BİN 600 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sağlık Bakanlığı 31 bin 600 personel alımı için beklenen kılavuz ÖSYM tarafından paylaşıldı. Yayımlanan kılavuzda şu ifadelere yer verildi:

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2023/5 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilecek.

Adaylar tercihlerini, 28 Mart-3 Nisan 2023 tarihleri arasında KPSS-2023/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifrelerini kullanarak yapabilecek. Tercih işlemleri, 28 Mart 2023 tarihinde saat 10.30'da başlayacak ve 3 Nisan 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

Adaylar tercihlerini 28 Mart 2023 - 03 Nisan 2023 tarihleri arasında ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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