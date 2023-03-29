Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı 2023: ÖSYM ile 31 BİN 600 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 8 bin 226 lisans, 21 bin 709 ön lisans ve 1665 ortaöğretim mezunu olmak üzere toplam 31 bin 600 personel alımı yapılacak. ÖSYM tarafından yayınlanan KPSS-2023/5 tercih kılavuzu ile 31 bin 600 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı gibi detaylar belli oldu. Kılavuza göre, tercih işlemleri 28 Mart'ta başladı ve 3 Nisan'da sona erecek. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte, KPSS 2023/5 ÖSYM tercih kılavuzu ile 2023 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı ve detayları hakkında ayrıntılı bilgiler…