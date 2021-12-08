Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir? Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı branş dağılımı - başvuru tarihleri ve şartları!

Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı başvuru tarihleri, şartları, branş dağılımı gibi birçok detay son dönemde de gündemde yer almaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 40 bin kişilik atama yapılacağını müjdelemesinin ardından binlerce kişi "2021 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları nelerdir, branş dağılımı belli oldu mu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımında mülakat yapmadan sadece KPSS sınavı sonuçlarına göre yerleştirme yapılacağı bildirilmişti. İşte konuya ilişkin tüm detaylar...