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Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir? Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı branş dağılımı - başvuru tarihleri ve şartları!
Giriş Tarihi: 08.12.2021 09:48 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 09:49

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir? Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı branş dağılımı - başvuru tarihleri ve şartları!

Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı başvuru tarihleri, şartları, branş dağılımı gibi birçok detay son dönemde de gündemde yer almaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 40 bin kişilik atama yapılacağını müjdelemesinin ardından binlerce kişi "2021 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları nelerdir, branş dağılımı belli oldu mu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımında mülakat yapmadan sadece KPSS sınavı sonuçlarına göre yerleştirme yapılacağı bildirilmişti. İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir? Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı branş dağılımı - başvuru tarihleri ve şartları!

Başkan Erdoğan, geçtiğimiz ay Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı bünyesine 40 bin kişilik personel alımı yapılacağını duyurmuştu. Hal böyleyken atama bekleyen binlerce sağlıkçı konuyla ilgili olarak "Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları nelerdir, branş dağılımı belli oldu mu?" sorularını gündeme taşıdı. Bakan Fahrettin Koca'dan konuyla ilgili beklenen açıklama gelmişti. Peki, 2021 Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı ne zaman yapılacak, şartları nelerdir, branş dağılımı belli mi? İşte tüm detaylar...

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir? Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı branş dağılımı - başvuru tarihleri ve şartları!

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMALARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, personel alımı ile ilgili gelişmeleri duyurdu. Bakan Koca açıklamasında;

"Sağlık çalışanları ile ilgili görüşmeler yoğun bir şekilde devam ediyor. Birkaç gün içinde önemli, hepimizi sevindirecek gelişmeler olacak"

ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir? Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı branş dağılımı - başvuru tarihleri ve şartları!

40 bin kişi ile ilgili KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme ile mülakat yapılmadan 30 bin sözleşmeli sağlık personelinin alım süreci başlıyor. Yine mülakat yapılmadan 10 bin sürekli işçi alımı da yapılacak kura ile. Hemşire, ebe, terapist, sağlık fizikçisi vb. alanlarında alım olacak.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihleri ÖSYM tarafından yayınlanacak KPSS yerleştirme kılavuzunda belli olacak. Kılavuzun ÖSYM tarafından ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir? Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı branş dağılımı - başvuru tarihleri ve şartları!

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Henüz yeni alımlar ile ilgili başvuru şartları yayımlanmadı. Ancak geçen yıl yapılan alımlarda yayımlanan kılavuz içerisinde yer alan başvuru şartları şu şekilde:

Sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir? Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı branş dağılımı - başvuru tarihleri ve şartları!

KPSS 2019/4, KPSS 2019/7, KPSS 2020/4 ve KPSS 2020/5 Tercih Kılavuzlarında belirtilen sözleşmeli pozisyonlara yerleşenlerin, bu kılavuzda belirtilen sözleşmeli pozisyonları tercih etmeleri sistem tarafından engellenecektir.

Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

Durumu "Başvuru Genel Şartlarına" uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında yer alan hüküm:

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