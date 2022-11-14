Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı personel alımı için gözler ÖSYM kılavuzunda! 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, başvuru şartları nelerdir, kılavuz yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 14.11.2022 14:26 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022 14:27

Sağlık Bakanlığı personel alımı için gözler ÖSYM kılavuzunda! 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, başvuru şartları nelerdir, kılavuz yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı yapacağıyla ilgili açıklamasının ardından beklenen duyuru geçtiğimiz hafta Bakan Koca'dan geldi. Koca "İlk etabı olarak 31 bin 317 kişinin alımı için kılavuz yayınlamak üzere önümüzdeki hafta ÖSYM'ye gönderiyoruz." müjdesiyle beraber detaylar merak konusu haline geldi. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, başvuru şartları nelerdir, kılavuz yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu gibi sürece dair tüm ayrıntılarda son durum.