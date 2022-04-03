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Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR nihai liste açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı kura sonuçları bekleniyor!
Giriş Tarihi: 03.04.2022 09:42 Güncelleme Tarihi: 03.04.2022 09:42

Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR nihai liste açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı kura sonuçları bekleniyor!

Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı başvuruları Mart ayında tamamlandı. Başvuruların ardından gözler Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklanma tarihine çevrildi. Bilindiği üzere; 10 bin kişi sürekli işçi olarak 10 bin kişi ise memur olarak atanacak. Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek olup Sağlık Bakanlığı personel alımı nihai liste sorgulamaları da yapılıyor. Peki; Sağlık Bakanlığı işçi alımı nihai liste belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR nihai liste ne zaman açıklanacak? İşte Sağlık Bakanlığı kura sonuçları bilgileri.

Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR nihai liste açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı kura sonuçları bekleniyor!

Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı nihai liste adaylar tarafından bekleniyor. Mart ayında alınan başvuruların ardından gözler İŞKUR nihai liste ve kura çekimi/sonuçları açıklamasına çevrildi. Hal böyle olunca; "Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR nihai liste açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?" şeklindeki sorulara yanıt aranıyor. İşte Sağlık Bakanlığı işçi alımı nihai liste ve kura sonuçları İŞKUR bilgileri.

Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR nihai liste açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı kura sonuçları bekleniyor!

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı başvuruları sona erdi. Temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak Sağlık Bakanlığı başvuruları İŞKUR üzerinden tamamlandı. Başvuru şartlarını taşıyarak atamaya hak kazananlar noter kurası sonucu belirlenecek.

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Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR nihai liste açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı kura sonuçları bekleniyor!

Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek. Kura çekimi sadece Ankara 'da yapılacak.

Kura 06 Nisan 2022 tarihinde 09:00 - 18:00 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR nihai liste açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı kura sonuçları bekleniyor!

Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR nihai liste açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı kura sonuçları bekleniyor!

SAĞLIK BAKANLIĞI NİHAİ LİSTE AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları geçtiğimiz haftalarda tamamlandı. İŞKUR bir açıklama yaparak başvurusu kabul olan, kura çekimine katılmaya hak kazanan kişilerin isim listelerini kamuoyu ile paylaştı.

Nihai listede yer alan isimler, kura çekimine girmeye hak kazandı.

Nihai liste, işçiliği kazananların isimleri değil, kuraya katılacakların listesidir. Nihai listedeki adaylar 6 Nisan günü kuraya alınacak.

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