Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı başvuruları Mart ayında tamamlandı. Başvuruların ardından gözler Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklanma tarihine çevrildi. Bilindiği üzere; 10 bin kişi sürekli işçi olarak 10 bin kişi ise memur olarak atanacak. Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek olup Sağlık Bakanlığı personel alımı nihai liste sorgulamaları da yapılıyor. Peki; Sağlık Bakanlığı işçi alımı nihai liste belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR nihai liste ne zaman açıklanacak? İşte Sağlık Bakanlığı kura sonuçları bilgileri.