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Giriş Tarihi: 02.04.2022 09:17 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022 09:17

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları açıklandı mı? İŞKUR Sağlık Bakanlığı nihai liste ve kura sonuçları sorgulama ekranı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın müjdelediği Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları için geri sayımı sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Bakan Koca tarafından açıklanan 10 bin personel ve 10 bin sürekli işçi alımına ilişkin başvurular tamamlandı. 15-21 Mart'ta sona eren başvuru sürecinin ardından Sağlık Bakanlığı personel alımı nihai liste açıklandı mı ve kura sonucu ne zaman belli olur? İŞKUR Sağlık Bakanlığı nihai liste ve kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne nihai liste sorgulama ekranı 2022

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları açıklandı mı? İŞKUR Sağlık Bakanlığı nihai liste ve kura sonuçları sorgulama ekranı

Sağlık Bakanlığı personel alımı nihai liste sonuçları ile ilgili sorgulamalar sürüyor. Bakanlık bünyesinde istihdam sağlanacak olup İŞKUR üzerinden başvuru yapacak olanlar sürekli işçi olarak görev yapabilecek. Başvuruların ardından şimdi sıra 10 bin kura çekimi sonuçlarına çevrildi. Canlı ve noter huzurunda gerçekleşecek olan kura ile ilgili olarak "Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı nihai liste ne zaman belli olur?" sorusuna yanıt aranıyor. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları açıklandı mı? İŞKUR Sağlık Bakanlığı nihai liste ve kura sonuçları sorgulama ekranı

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları açıklandı mı? İŞKUR Sağlık Bakanlığı nihai liste ve kura sonuçları sorgulama ekranı

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI NİHAİ LİSTEYE NASIL BAKILIR?

esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden İŞKUR şifreniz ve TC kimlik numaranız ile giriş yapın.

İŞKUR şifrenizi hatırlamıyorsanız yandaki e Devlet şifresi ile giriş kısmından girebilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranda İŞ BAŞVURULARIM yazan kısma tıklayın. Daha sonra Sağlık Bakanlığı iş başvurunuzu göreceksiniz.

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Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları açıklandı mı? İŞKUR Sağlık Bakanlığı nihai liste ve kura sonuçları sorgulama ekranı

SAĞLIK BAKANLIĞI NİHAİ LİSTE AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları geçtiğimiz haftalarda tamamlandı. İŞKUR bir açıklama yaparak başvurusu kabul olan, kura çekimine katılmaya hak kazanan kişilerin isim listelerini kamuoyu ile paylaştı.

Nihai listede yer alan isimler, kura çekimine girmeye hak kazandı.

Nihai liste, işçiliği kazananların isimleri değil, kuraya katılacakların listesidir. Nihai listedeki adaylar 6 Nisan günü kuraya alınacak.

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları açıklandı mı? İŞKUR Sağlık Bakanlığı nihai liste ve kura sonuçları sorgulama ekranı

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı başvuruları sona erdi. Temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak Sağlık Bakanlığı başvuruları İŞKUR üzerinden tamamlandı. Başvuru şartlarını taşıyarak atamaya hak kazananlar noter kurası sonucu belirlenecek.

Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek. Kura çekimi sadece Ankara 'da yapılacak.

Kura 06 Nisan 2022 tarihinde 09:00 - 18:00 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları açıklandı mı? İŞKUR Sağlık Bakanlığı nihai liste ve kura sonuçları sorgulama ekranı
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