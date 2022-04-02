Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları açıklandı mı? İŞKUR Sağlık Bakanlığı nihai liste ve kura sonuçları sorgulama ekranı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın müjdelediği Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları için geri sayımı sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Bakan Koca tarafından açıklanan 10 bin personel ve 10 bin sürekli işçi alımına ilişkin başvurular tamamlandı. 15-21 Mart'ta sona eren başvuru sürecinin ardından Sağlık Bakanlığı personel alımı nihai liste açıklandı mı ve kura sonucu ne zaman belli olur? İŞKUR Sağlık Bakanlığı nihai liste ve kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne nihai liste sorgulama ekranı 2022