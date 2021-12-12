Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklaması sonrası Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Gelen son duyuruda Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda istihdam edilmek üzere 30 bini sözleşmeli personel, 10 bini de sürekli işçi alımı olmak üzere toplamda 40 bin sağlık personeli alımı yapılacak. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihleri ÖSYM tarafından yayınlanacak KPSS yerleştirme kılavuzunda belli olacak. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? 40 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte son bilgiler…