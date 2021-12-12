Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? 40 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 12.12.2021 07:22 Güncelleme Tarihi: 12.12.2021 07:22

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? 40 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklaması sonrası Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Gelen son duyuruda Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda istihdam edilmek üzere 30 bini sözleşmeli personel, 10 bini de sürekli işçi alımı olmak üzere toplamda 40 bin sağlık personeli alımı yapılacak. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihleri ÖSYM tarafından yayınlanacak KPSS yerleştirme kılavuzunda belli olacak. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? 40 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte son bilgiler…

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? 40 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Sağlık Bakanlığı personel alımı, branş dağılımı, şartları ve başvuru tarihleri milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Toplamda 40 bin kişinin alınacağı alımların 30 bininin sözleşmeli, 10 bininin de sürekli işçi olacağı kaydedilmişti. Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımında mülakat yapmadan sadece KPSS sınavı sonuçlarına göre yerleştirme yapılacağı bildirilmişti. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? 40 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? 40 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMALARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, personel alımı ile ilgili gelişmeleri duyurdu. Bakan Koca açıklamasında;

"Sağlık çalışanları ile ilgili görüşmeler yoğun bir şekilde devam ediyor. Birkaç gün içinde önemli, hepimizi sevindirecek gelişmeler olacak"

ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? 40 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

40 bin kişi ile ilgili KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme ile mülakat yapılmadan 30 bin sözleşmeli sağlık personelinin alım süreci başlıyor. Yine mülakat yapılmadan 10 bin sürekli işçi alımı da yapılacak kura ile. Hemşire, ebe, terapist, sağlık fizikçisi vb. alanlarında alım olacak.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihleri ÖSYM tarafından yayınlanacak KPSS yerleştirme kılavuzunda belli olacak. Kılavuzun ÖSYM tarafından ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? 40 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Henüz yeni alımlar ile ilgili başvuru şartları yayımlanmadı. Ancak geçen yıl yapılan alımlarda yayımlanan kılavuz içerisinde yer alan başvuru şartları şu şekilde:

Sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.

KPSS 2019/4, KPSS 2019/7, KPSS 2020/4 ve KPSS 2020/5 Tercih Kılavuzlarında belirtilen sözleşmeli pozisyonlara yerleşenlerin, bu kılavuzda belirtilen sözleşmeli pozisyonları tercih etmeleri sistem tarafından engellenecektir.

Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? 40 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Durumu "Başvuru Genel Şartlarına" uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında yer alan hüküm:

"…Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler."Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümler: "…Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

Sözleşmesini;

SON DAKİKA