Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri sorgulanıyor! 36 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman başlıyor?
Giriş Tarihi: 22.05.2024 13:54 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 13:54

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri sorgulanıyor! 36 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman başlıyor?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu ÖSYM'den bekleniyor. KPSS puanları ile tercih yapmaya hazırlanan adaylar diyetisyen, ebe, hemşire, doktor ve uzman doktor gibi kadrolar için başvurularını gerçekleştirecek. Bu noktada 36 bin sözleşmeli personel alımı branş ve kontenjan dağılımı kontrol ediliyor. Resmi Gazete'de yer alan ilan sonrası başvuru tarihleri bekleniyor. Peki; 2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri sorgulanıyor! 36 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman başlıyor?

36 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru işlemleri için heyecan dorukta. Adaylar aldıkları KPSS puanlaıyla tercih başvurusunda bulunacak. Bu noktada hangi branşta ne kadar alım yapılacağı da merak konusu. ÖSYM üzerinden açılan tercih başvuruları için duyurular takip edilemeye başladı. Peki; 2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri sorgulanıyor! 36 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman başlıyor?

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN PERSONEL ALIMI YAPACAK!

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre yıl sonuna kadar uygulanmak üzere, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimleri belirlendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri sorgulanıyor! 36 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman başlıyor?

BRANŞ VE KONTENJANLAR

İlana göre diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde istihdam edilecek.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri sorgulanıyor! 36 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman başlıyor?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN 2024?

Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana yönelik ÖSYM'den tercih kılavuzu bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri sorgulanıyor! 36 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman başlıyor?
SON DAKİKA