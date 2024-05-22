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Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri sorgulanıyor! 36 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman başlıyor?
Giriş Tarihi: 22.05.2024 13:54
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
13:54
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri sorgulanıyor! 36 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman başlıyor?
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu ÖSYM'den bekleniyor. KPSS puanları ile tercih yapmaya hazırlanan adaylar diyetisyen, ebe, hemşire, doktor ve uzman doktor gibi kadrolar için başvurularını gerçekleştirecek. Bu noktada 36 bin sözleşmeli personel alımı branş ve kontenjan dağılımı kontrol ediliyor. Resmi Gazete'de yer alan ilan sonrası başvuru tarihleri bekleniyor. Peki; 2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?