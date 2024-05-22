Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri sorgulanıyor! 36 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman başlıyor?

36 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru işlemleri için heyecan dorukta. Adaylar aldıkları KPSS puanlaıyla tercih başvurusunda bulunacak. Bu noktada hangi branşta ne kadar alım yapılacağı da merak konusu. ÖSYM üzerinden açılan tercih başvuruları için duyurular takip edilemeye başladı. Peki; 2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?