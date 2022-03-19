Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı başvuru kılavuzu ile şartları, tarihleri ve kadro dağılımı gibi tüm detayların belli olmasının ardından geçtiğimiz hafta süreç başlamıştı. ÖSYM kılavuzu ile başvurular AİS ekranı üzerinden alınıyor. Bakanlık bünyesinde çalışmak üzere alınacak olan 10 bin işçiden biri olmak isteyen adaylar "2022 ÖSYM Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir, branş dağılımı nasıl olacak, sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularını gündeme taşıdı. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir ve sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorularının yanıtı ile başvuru kılavuzu…