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Haberler Yaşam ADAYLAR DİKKAT! Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 19.03.2022 10:56 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 10:56

ADAYLAR DİKKAT! Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı başvuru kılavuzu ile şartları, tarihleri ve kadro dağılımı gibi tüm detayların belli olmasının ardından geçtiğimiz hafta süreç başlamıştı. ÖSYM kılavuzu ile başvurular AİS ekranı üzerinden alınıyor. Bakanlık bünyesinde çalışmak üzere alınacak olan 10 bin işçiden biri olmak isteyen adaylar "2022 ÖSYM Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir, branş dağılımı nasıl olacak, sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularını gündeme taşıdı. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir ve sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorularının yanıtı ile başvuru kılavuzu…

ADAYLAR DİKKAT! Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından yayınlanan başvuru kılavuzuyla Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı başvuruları başladı. Taşra teşkilatında istihdam etmek üzere alınacak olan 10 bin personelle ilgili kadro dağılımı ve tüm detaylar geçtiğimiz hafta belli olmuştu. Bu noktada ise adaylar "2022 ÖSYM Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı başvuru kılavuzu ile şartları nelerdir, sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. ÖSYM kılavuzuna göre; başvurular 15-21 Mart 2022 tarihleri aralığında ÖSYM AİS aracılığıyla gerçekleşecek. Peki, Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı başvuru nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir? İşte İŞKUR alım ilanı ve detaylar...

ADAYLAR DİKKAT! Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA | ÖSYM BAŞVURU KILAVUZUNU YAYIMLADI!

"Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2022/5 Tercih Kılavuzuna saat 10.00'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini, 15 - 22 Mart 2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 22 Mart 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2022/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre,ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir."

2022 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 'Kırk bin kadro kapsamındaki 10.000 SÖZLEŞMELİ sağlık personeli pozisyonu ile 10.000 SÜREKLİ İŞÇİ kadrosu için Mart ayı içinde ilana çıkılarak alım işlemi yapılacaktır. Sağlık hizmeti alacak vatandaşlarımıza ve sağlık camiamıza hayırlı olsun.' dedi.

Sağlık Bakanlığı işçi ve personel alımı başvuruları 15-21 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İşçi alımı başvuruları ise 15 Mart tarihinden 21 Mart tarihine kadar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

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ADAYLAR DİKKAT! Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzunun bugün yayınlanacağını açıklayarak şu ifadeleri kullandı;

"Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemleri için KPSS 2022/5 kılavuzunu yarın yayımlayacağız ve tercihleri başlatacağız. Tercihlerinizi 15-22 Mart tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapabilirsiniz. Sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim."

ADAYLAR DİKKAT! Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

Sağlık Bakanlığı; 5 bin 175'i Hemşire, 800'ü Ebe ve 3 bin 293'ü Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, Iş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında alım yapacağını açıkladı.

ADAYLAR DİKKAT! Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ayrıca temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 10 bin sürekli işçi alımı yapılacaktır.

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