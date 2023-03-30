Haberler Yaşam SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023 kura tarihi- sonuç sorgulama ekranı: 10.900 Sağlık personeli sürekli işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 30.03.2023 07:53 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 07:53

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023 kura tarihi- sonuç sorgulama ekranı: 10.900 Sağlık personeli sürekli işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kadro bekleyen sağlık çalışanlarına müjdeli haber vermişti. Buna göre; Sağlık Bakanlığı, 31.600 sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin 900 sürekli işçi yapacak. Bu kapsamda ilk aşamada 10 bin 900 kişilik işçi alımıyla ilgili olarak başvurular alındı ve gözler kura çekimi tarihine çevrildi. Peki, 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı kura çekimi tarihi ve sonuç sorgulama ekranı.