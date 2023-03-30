Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023 kura tarihi- sonuç sorgulama ekranı: 10.900 Sağlık personeli sürekli işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 30.03.2023 07:53 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 07:53

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023 kura tarihi- sonuç sorgulama ekranı: 10.900 Sağlık personeli sürekli işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kadro bekleyen sağlık çalışanlarına müjdeli haber vermişti. Buna göre; Sağlık Bakanlığı, 31.600 sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin 900 sürekli işçi yapacak. Bu kapsamda ilk aşamada 10 bin 900 kişilik işçi alımıyla ilgili olarak başvurular alındı ve gözler kura çekimi tarihine çevrildi. Peki, 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı kura çekimi tarihi ve sonuç sorgulama ekranı.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023 kura tarihi- sonuç sorgulama ekranı: 10.900 Sağlık personeli sürekli işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı personel/sürekli işçi alımı başvuru ve kura sonuçları için gözler o tarihte! Bakanlık tarafından yapılan duyuruya göre; 2. etap alımı kapsamında Bakanlık bünyesine 31.600 sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin 900 sürekli işçi alınacak. Bu kapsamda 22-27 Mart tarihlerinde başvurularını tamamlayan adaylar "10 bin 900 Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023 kura tarihi- sonuç sorgulama ekranı: 10.900 Sağlık personeli sürekli işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

BAKAN KOCA'DAN SAĞLIK BAKANLIĞI 2. PERSONEL ALIMI MÜJDESİ!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kadro bekleyen sağlık çalışanlarına müjdeli haber vermişti.

Bakan Koca, yaptığı açıklamada 2. etap Sağlık Bakanlığı personel alımı yapılacağını kaydetmişti.

Buna göre, Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı başvuru kılavuzu İŞKUR ile paylaşıldı. Tercih kılavuzu da ÖSYM'ye gönderildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023 kura tarihi- sonuç sorgulama ekranı: 10.900 Sağlık personeli sürekli işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bakan Koca'nın personel alımı süreciyle ilgili olarak paylaşımı şu şekilde:

"KPSS ile 6.069 hemşire, 1.530 ebe, 1.494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21.709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31.600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10.900 sürekli işçi istihdam edilecektir. Alım süreçlerinin başlatılması için, başvuru kılavuzları İŞKUR'a ve tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye gönderilmiştir.

42.500 yeni çalışma arkadaşımıza ve bakanlığımıza hayırlı olsun.''

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023 kura tarihi- sonuç sorgulama ekranı: 10.900 Sağlık personeli sürekli işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

31 BİN 600 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİH BAŞVURULARI BAŞLADI!

Sağlık Bakanlığı 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlana göre Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında 31.600 sözleşmeli sağlık personeli Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile alınacak.

Adaylar tercihlerini 28 Mart 2023 - 03 Nisan 2023 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecek.

ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023 kura tarihi- sonuç sorgulama ekranı: 10.900 Sağlık personeli sürekli işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI 31 BİN 600 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sağlık Bakanlığı 31 bin 600 personel alımı için beklenen kılavuz ÖSYM tarafından paylaşıldı. Yayımlanan kılavuzda şu ifadelere yer verildi:

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2023/5 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Adaylar tercihlerini, 28 Mart-3 Nisan 2023 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 28 Mart 2023 tarihinde saat 10.30'da başlayacak ve 3 Nisan 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2023/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ÖSYM KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA