Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı kura başvuru sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM AİS ekranı üzerinden alınan başvuru sürecinin sona ermesiyle yapılacak alımları çekilecek kura sonucu belirleyecek. Hal böyleyken "2022 Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı kura çekimi ne zaman, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?" soruları gündemdeki yerini aldı. Bilindiği gibi başvuru süreci 15-21 Mart 2022 tarihlerinde alınmıştı. Peki, 2022 Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı kura çekimi ile başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...