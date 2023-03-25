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Haberler Yaşam 10.900 Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuru İŞKUR ekranı açıldı! 2. Etap Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve branş dağılımı
Giriş Tarihi: 25.03.2023 09:53 Güncelleme Tarihi: 25.03.2023 09:53

10.900 Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuru İŞKUR ekranı açıldı! 2. Etap Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve branş dağılımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımla 85 bin personel alımında 2. Etap müjdesini verdi. Açıklamanın ardından Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR başvuru ekranı, şartları ve tarihleri gündemdeki yerini aldı. 42.500 kontenjanlık 2. alımın içinde 31.600 hemşire, ebe, sağlık teknikeri ve teknisyeni gibi sağlık çalışanları yer alırken 10 bin 900 sürekli işçi alımı başvuru şartları ve tarihleri de bulunuyor. KPSS şartının arandığı alımlarda Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvurusu iskur.gov.tr üzerinden başladı. Sağlık çalışanı alımı için tercih kılavuzu ÖSYM birimlerine gönderildi. Peki, 2023 Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR ekranı ile başvurular başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte, son durum…

10.900 Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuru İŞKUR ekranı açıldı! 2. Etap Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve branş dağılımı

Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru ekranı 10 bin 900 sürekli işçiler için açıldı. Öte yandan Bakan Koca tarafından duyurulan 42.500 içerisindeki sağlık çalışanları için başvuru şartları ve tarihleri bekleniyor. Açıklamada başvuru ve tercih kılavuzunun gerekli birimlerle paylaşıldığı aktarılmıştı. Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuru şartları temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi gibi branşlar için KPSS puanı ile birlikte araştırılıyor. Peki, 2023 hemşire, ebe, tekniker Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte, tüm detaylar…

10.900 Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuru İŞKUR ekranı açıldı! 2. Etap Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve branş dağılımı

BAKAN KOCA'DAN SAĞLIK BAKANLIĞI 2. ALIM MÜJDESİ!

Bakan Fahrettin Koca tarafından ikinci adımının gerçekleşeceğini aktarılan Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı başvuru kılavuzu İŞKUR ile paylaşıldı. Tercih kılavuzu da ÖSYM'ye gönderildi.

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10.900 Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuru İŞKUR ekranı açıldı! 2. Etap Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve branş dağılımı

SAĞLIK BAKANLIĞI 10 BİN 900 İŞÇİ ALIMI İLANI RESMİ GAZETE'DE!

Sağlık Bakanlığı'nın 10 bin 900 sürekli işçi alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 10 bin 900 sürekli işçi alımı yapılacak.

10.900 Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuru İŞKUR ekranı açıldı! 2. Etap Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve branş dağılımı

SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI ve EKRANI

Adaylar başvurularını 22-27 Mart 2023 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) 'esube.iskur.gov.tr' adresi üzerinden gerçekleştirecek.

Bakanlığın ihtiyaç duyduğu hizmet türü ve mesleklerdeki alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecek. Bu nedenle başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak.

Başvurular, ilgili mevzuat hükümlerine göre İŞKUR tarafından alınacak. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapacak.

10 BİN 900 SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

10.900 Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuru İŞKUR ekranı açıldı! 2. Etap Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve branş dağılımı

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

4 bin 958 temizlik görevlisi

3 bin 386 güvenlik görevlisi (silahsız)

747 klinik destek elemanı (hastane)

520 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi

279 elektrikçi

195 inşaat boyacısı

130 marangoz

277 ısıtma ve sıhhi tesisatçı

258 bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elamanı

150 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı

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