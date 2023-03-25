10.900 Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuru İŞKUR ekranı açıldı! 2. Etap Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve branş dağılımı

Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru ekranı 10 bin 900 sürekli işçiler için açıldı. Öte yandan Bakan Koca tarafından duyurulan 42.500 içerisindeki sağlık çalışanları için başvuru şartları ve tarihleri bekleniyor. Açıklamada başvuru ve tercih kılavuzunun gerekli birimlerle paylaşıldığı aktarılmıştı. Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuru şartları temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi gibi branşlar için KPSS puanı ile birlikte araştırılıyor. Peki, 2023 hemşire, ebe, tekniker Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte, tüm detaylar…