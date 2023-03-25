10.900 Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuru İŞKUR ekranı açıldı! 2. Etap Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve branş dağılımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımla 85 bin personel alımında 2. Etap müjdesini verdi. Açıklamanın ardından Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR başvuru ekranı, şartları ve tarihleri gündemdeki yerini aldı. 42.500 kontenjanlık 2. alımın içinde 31.600 hemşire, ebe, sağlık teknikeri ve teknisyeni gibi sağlık çalışanları yer alırken 10 bin 900 sürekli işçi alımı başvuru şartları ve tarihleri de bulunuyor. KPSS şartının arandığı alımlarda Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvurusu iskur.gov.tr üzerinden başladı. Sağlık çalışanı alımı için tercih kılavuzu ÖSYM birimlerine gönderildi. Peki, 2023 Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR ekranı ile başvurular başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte, son durum…