SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER RASI TAYİN SONUÇLARI (KURA) İSİM LİSTESİ 2024 || Sağlık Bakanlığı tayin sonuçları açıklandı mı, isim listesi nasıl öğrenilir?

Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kura sonuçları sorgulama işlemleri başladı. 2024 Yılı Haziran Dönemi atama kurası canlı yayın ile belli oluyor. 26 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde alınan başvuruların ardından başlayan bekleyiş sona eriyor. Sağlık Bakanlığı kura çekimi isim listesi araştırmaları başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, isim listesi nasıl sorgulanır? İşte, Sağlık Bakanlığı iller arası tayin isim sonuçları ve merak edilen tüm detaylar…