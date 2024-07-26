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SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER RASI TAYİN SONUÇLARI (KURA) İSİM LİSTESİ 2024 || Sağlık Bakanlığı tayin sonuçları açıklandı mı, isim listesi nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 26.07.2024 08:19
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024
08:19
SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER RASI TAYİN SONUÇLARI (KURA) İSİM LİSTESİ 2024 || Sağlık Bakanlığı tayin sonuçları açıklandı mı, isim listesi nasıl öğrenilir?
Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları 2024 isim listesi araştırılıyor. 26 Haziran 2024 bugün gerçekleşecek kuraların ardından nihai isim listesi sistemde yerini alıyor. 26 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde alınan başvuruların sonuçları için heyecan dorukta. Görev yerini değiştirmek isteyen sağlık çalışanları Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları isim listesi ve görev yerleri için araştırmalarına hız kazandırdı. İsim isim sorgulama işlemleri https://yhgm.saglik.gov.tr/ adresi üzerinde yapılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları açıklandı mı, isim listesi nasıl öğrenilir? İşte, Sağlık Bakanlığı tayin sonuçları isim listesi sorgulama…