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Haberler Yaşam SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER RASI TAYİN SONUÇLARI (KURA) İSİM LİSTESİ 2024 || Sağlık Bakanlığı tayin sonuçları açıklandı mı, isim listesi nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 26.07.2024 08:19 Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 08:19

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER RASI TAYİN SONUÇLARI (KURA) İSİM LİSTESİ 2024 || Sağlık Bakanlığı tayin sonuçları açıklandı mı, isim listesi nasıl öğrenilir?

Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları 2024 isim listesi araştırılıyor. 26 Haziran 2024 bugün gerçekleşecek kuraların ardından nihai isim listesi sistemde yerini alıyor. 26 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde alınan başvuruların sonuçları için heyecan dorukta. Görev yerini değiştirmek isteyen sağlık çalışanları Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları isim listesi ve görev yerleri için araştırmalarına hız kazandırdı. İsim isim sorgulama işlemleri https://yhgm.saglik.gov.tr/ adresi üzerinde yapılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları açıklandı mı, isim listesi nasıl öğrenilir? İşte, Sağlık Bakanlığı tayin sonuçları isim listesi sorgulama…

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER RASI TAYİN SONUÇLARI KURA İSİM LİSTESİ 2024 || Sağlık Bakanlığı tayin sonuçları açıklandı mı, isim listesi nasıl öğrenilir?

Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kura sonuçları sorgulama işlemleri başladı. 2024 Yılı Haziran Dönemi atama kurası canlı yayın ile belli oluyor. 26 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde alınan başvuruların ardından başlayan bekleyiş sona eriyor. Sağlık Bakanlığı kura çekimi isim listesi araştırmaları başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, isim listesi nasıl sorgulanır? İşte, Sağlık Bakanlığı iller arası tayin isim sonuçları ve merak edilen tüm detaylar…

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER RASI TAYİN SONUÇLARI KURA İSİM LİSTESİ 2024 || Sağlık Bakanlığı tayin sonuçları açıklandı mı, isim listesi nasıl öğrenilir?

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Sağlık Bakanlığı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları aynı gün https://yhgm.saglik.gov.tr/ üzerinden yayımlanan listelerle ilan edilecek. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.

Kura tarihi Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı:

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SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER RASI TAYİN SONUÇLARI KURA İSİM LİSTESİ 2024 || Sağlık Bakanlığı tayin sonuçları açıklandı mı, isim listesi nasıl öğrenilir?

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 2024 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası 26.07.2024 tarihi Cuma günü noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir.

Noter huzurunda yapılacak kura çekim yeri ve saati yhgm.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI TAYİN KURA CANLI İZLE

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER RASI TAYİN SONUÇLARI KURA İSİM LİSTESİ 2024 || Sağlık Bakanlığı tayin sonuçları açıklandı mı, isim listesi nasıl öğrenilir?

SAĞLIK BAKANLIĞI TAYİN SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sağlık Bakanlığı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları https://yhgm.saglik.gov.tr/ üzerinden yayımlanan listelerle erişime açılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER RASI TAYİN SONUÇLARI KURA İSİM LİSTESİ 2024 || Sağlık Bakanlığı tayin sonuçları açıklandı mı, isim listesi nasıl öğrenilir?

BAŞVURULAR NASIL YAPILDI?

Başvurular; takvim çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e- devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak yapılacak olup münhal kadrolar göz önünde bulundurularak en fazla on (10) tercih yapılabilecektir.

Başvuru yapacak adaylar kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir. Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.

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