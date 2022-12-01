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Haberler Yaşam SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH KILAVUZU ÖSYM | 2022 Sağlık Bakanlığı Personel alımı tercih kılavuzu ile başvuru nasıl yapılır, kontenjanlar ve şartlar belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 01.12.2022 06:25 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 06:25

SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH KILAVUZU ÖSYM | 2022 Sağlık Bakanlığı Personel alımı tercih kılavuzu ile başvuru nasıl yapılır, kontenjanlar ve şartlar belli oldu mu?

2022 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımına ilişkin detayların resmi gazete yayımlanmasının ardından başvuru yapmak isteyenler tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından detayları öğrenmek isteyerek ÖSYM 2022 Sağlık Bakanlığı Personel alımı tercih kılavuzu ile başvuru nereden, nasıl yapılır, şartlar nelerdir? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Sağlık Bakanlığı Personel alımı tercih kılavuzu ile başvuru nereden, nasıl yapılır, şartlar nelerdir? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH KILAVUZU ÖSYM | 2022 Sağlık Bakanlığı Personel alımı tercih kılavuzu ile başvuru nasıl yapılır, kontenjanlar ve şartlar belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu ÖSYM resmi site üzerinden son dakika olarak yayınlandı. Başvuruda bulunmak isteyenler ise detayları merak ederek ÖSYM 2022 Sağlık Bakanlığı Personel alımı tercih kılavuzu ile başvuru nereden, nasıl yapılır, şartlar nelerdir?

SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH KILAVUZU 2022

Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu ile başvuru detayları şöyle;

SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH KILAVUZU ÖSYM | 2022 Sağlık Bakanlığı Personel alımı tercih kılavuzu ile başvuru nasıl yapılır, kontenjanlar ve şartlar belli oldu mu?

GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

1.1 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Bu kılavuz, sözleşmeli pozisyonları, bunlar için aranan nitelikler ile kontenjanlarını kapsamaktadır.

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SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH KILAVUZU ÖSYM | 2022 Sağlık Bakanlığı Personel alımı tercih kılavuzu ile başvuru nasıl yapılır, kontenjanlar ve şartlar belli oldu mu?

1.2 Adayların, bu kılavuzda lisans düzeyinde ilan edilen sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için 18 Eylül 2022 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2022-KPSS Lisans), ön lisans düzeyinde ilan edilen sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için 9 Ekim 2022 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2022-KPSS Ön Lisans), ortaöğretim düzeyinde ilan edilen sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için 6 Kasım 2022 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2022-KPSS Ortaöğretim) girmiş ve ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.

SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH KILAVUZU ÖSYM | 2022 Sağlık Bakanlığı Personel alımı tercih kılavuzu ile başvuru nasıl yapılır, kontenjanlar ve şartlar belli oldu mu?

1.3 Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır. Adaylar sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki pozisyonlardan tercih yapmak zorundadır. Sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olamama ya da sınava girdikten sonra daha üst öğrenim düzeyinde diploma almış olmak gibi nedenlerle sınava girilen öğrenim düzeyinde değişiklik yapılması mümkün değildir.

SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH KILAVUZU ÖSYM | 2022 Sağlık Bakanlığı Personel alımı tercih kılavuzu ile başvuru nasıl yapılır, kontenjanlar ve şartlar belli oldu mu?

1.4 Adayların verdikleri beyanlarının sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.

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