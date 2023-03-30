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Haberler Yaşam 12 BİN 700 Sağlık Bakanlığı yer değiştirme kura sonuçları belli oldu! Deprem bölgesi Sağlık Bakanlığı atama yerleştirme kura sonucu sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 30.03.2023 16:29 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 16:29

12 BİN 700 Sağlık Bakanlığı yer değiştirme kura sonuçları belli oldu! Deprem bölgesi Sağlık Bakanlığı atama yerleştirme kura sonucu sorgulama ekranı

Sağlık Bakanlığı yer değiştirme kura sonuçları belli oldu. Deprem felaketinden etkilenen Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa için yerleştirme sonuçları bugün gerçekleşen kura çekimi ardından belli oldu. 12 bin 700 yer değişikliği için adaylar son adımda. Sağlık Bakanlığı atama tayin kura sonucu sorgulama ekranı Youtube canlı yayın sonrası sistemdeki yerini alıyor. Peki, 2023 Sağlık Bakanlığı yer değiştirme kura sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte, detaylar…

12 BİN 700 Sağlık Bakanlığı yer değiştirme kura sonuçları belli oldu! Deprem bölgesi Sağlık Bakanlığı atama yerleştirme kura sonucu sorgulama ekranı

Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları canlı yayın ile takip edildi. Bakan Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada 10 ilden birinde hizmet için isteğe bağlı yer değişikliği hakkını açıklamış ve kura tarihini duyurmuştu. Beklenen gün geldi ve Sağlık Bakanlığı 12 bin 700 yerleştirme kura sonucu sorgulama işlemleri başladı. Sonuçlar, "https://yhgm.saglik.gov.tr/" adresinden ilan ediliyor. İşte, 2023 Sağlık Bakanlığı yer değiştirme kura sonuçları sorgulama ekranı…

12 BİN 700 Sağlık Bakanlığı yer değiştirme kura sonuçları belli oldu! Deprem bölgesi Sağlık Bakanlığı atama yerleştirme kura sonucu sorgulama ekranı

BAKAN KOCA DUYURDU: SAĞLIK BAKANLIĞI 12 BİN 700 ATAMA YAPACAK

Yüzyılın felaketi olarak değerlendirilen 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgede sağlık hizmeti hız kesmeden devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden depremden etkilenen 10 ilden birinde hizmet için isteğe bağlı yer değişikliği kurasına yönelik açıklamada bulundu.

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12 BİN 700 Sağlık Bakanlığı yer değiştirme kura sonuçları belli oldu! Deprem bölgesi Sağlık Bakanlığı atama yerleştirme kura sonucu sorgulama ekranı

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA BRANŞ VE KONTENJAN DAĞILIMI

Bakan Koca paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:

''Depremin etkilediği Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa için diğer 71 ilden, isteğe bağlı yer değişikliği kurası ile 12.700 atama yapılacak.

İsteğe bağlı atamalardan 1.881'i uzman hekim, 249'u hekim, 146'sı uzman diş hekimi, 232'si diş hekimi, 81'i eczacı, 4.255'i hemşire, 1.302'si ebe, 4.024'ü sağlık memuru ve teknikeri, 530'u diğer gruplardaki sağlık personeli atamasıdır.

12 BİN 700 Sağlık Bakanlığı yer değiştirme kura sonuçları belli oldu! Deprem bölgesi Sağlık Bakanlığı atama yerleştirme kura sonucu sorgulama ekranı

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Yapılan açıklamaya göre, yerleştirmeler 30 Mart 2023 tarihinde noter huzurunda yapılacak. Yerleştirmede öncelik, sırasıyla, hizmet puanı ve hizmet süresi daha yüksek personelde olacak. Hizmet puanı ve hizmet süresi aynı olanlar arasında tercih kurayla belirlenecek.

12 BİN 700 Sağlık Bakanlığı yer değiştirme kura sonuçları belli oldu! Deprem bölgesi Sağlık Bakanlığı atama yerleştirme kura sonucu sorgulama ekranı

KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Yerleştirme sonuçları aynı gün Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) ilan edilecek.

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