12 BİN 700 Sağlık Bakanlığı yer değiştirme kura sonuçları belli oldu! Deprem bölgesi Sağlık Bakanlığı atama yerleştirme kura sonucu sorgulama ekranı

Sağlık Bakanlığı yer değiştirme kura sonuçları belli oldu. Deprem felaketinden etkilenen Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa için yerleştirme sonuçları bugün gerçekleşen kura çekimi ardından belli oldu. 12 bin 700 yer değişikliği için adaylar son adımda. Sağlık Bakanlığı atama tayin kura sonucu sorgulama ekranı Youtube canlı yayın sonrası sistemdeki yerini alıyor. Peki, 2023 Sağlık Bakanlığı yer değiştirme kura sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte, detaylar…