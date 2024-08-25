SAĞLIK BAKANLIĞINDAN GÜNCEL AÇIKLAMA! Batı Nil Virüsü Türkiye’de vaka var mı, belirtileri neler, tedavisi nasıl?

BATI NİL VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

İlk kez 1937 yılında Uganda'da tanımlanan Batı Nil Virüsü'nün, yıllar içinde dünya geneline yayılmaya devam eden bir arbovirüs enfeksiyonu olduğunun altını çizen uzmanları, şunları söyledi: "Batı Nil Virüsü, sivrisinek sokması ile bulaşan bir tür viral enfeksiyondur. Culex cinsi sivrisineklerin sokması ile insanlara bulaşan hastalık, kişiden kişiye direkt olarak bulaşmaz. Durgun su birikintilerinde üremesi daha fazla olur. Bu sivrisinekler geceleri kan ile beslenirler. Ülkemizde de var olduğu bilinen Culex türü sivrisineklerin bulaştırdığı virüs, insanlar üzerinde etkili. Batı Nil Virüsü, dünya çapında farklı zamanlarda pek çok ülkede ani salgınlara yol açmıştır. Dış ortama dayanıklılığı bulunmayan virüsün insana bulaşması ancak sivrisinek ısırığı ile mümkündür." Nörotropik özelliğe sahip Batı Nil Virüsü'nün, insanların santral sinir sistemini etkileyerek, menenjit, ensefalit ve ataksi gibi pek çok nörolojik hastalığa neden olabildiğine de dikkat çeken uzmanlar, "Yüksek ateş, uyuşma, baş ağrısı, bilinç bulanıklığı, ishal ve gastrointestinal semptomlar gibi pek çok belirtinin eşlik ettiği hastalık, bazı durumlarda ölümcül olabilir" açıklamalarında bulundu.