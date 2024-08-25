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Giriş Tarihi: 25.08.2024 14:10 Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 14:10

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN GÜNCEL AÇIKLAMA! Batı Nil Virüsü Türkiye’de vaka var mı, belirtileri neler, tedavisi nasıl?

Batı Nil virüsü enfeksiyonu ile ilgili açıklamalar vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Sivrisinekler aracılığıyla insanlara, kuşlara, atlara ve diğer memelilere bulaşabilen bu virüs halk arasında panik uyandırıyor. Sağlık Bakanlığı, sivrisinek ısırığıyla bulaşan enfeksiyon hakkında bir açıklama yaptı. Peki, Türkiye'de vaka tespit edildi mi, virüsün belirtileri neler, tedavi var mı, Sağlık Bakanlığı konula ilişkin hangi açıklamalarda bulundu?

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN GÜNCEL AÇIKLAMA! Batı Nil Virüsü Türkiye’de vaka var mı, belirtileri neler, tedavisi nasıl?

Batı Nil virüsü (West Nile virus), Flaviviridae ailesine ait olup, ilk kez 1937 yılında Uganda'nın Batı Nil bölgesinde tanımlanmıştır. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte çoğalan sinek ve haşereler halk arasında endişeye sebep oluyor. Vatandaşlar Türkiye'de vaka tespit edilip edilmediğine dair araştırmalarını sürdürüyor. İşte Batı Nil Virüsüne dair tüm detaylar ve Sağlık Bakanlığından gelen son açıklamalar haberin devamında....

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN GÜNCEL AÇIKLAMA! Batı Nil Virüsü Türkiye’de vaka var mı, belirtileri neler, tedavisi nasıl?

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN TÜRKİYE'DE BATI NİL VİRÜSÜ AÇIKLAMASI GELDİ!

Sağlık Bakanlığı, Batı Nil Virüsü enfeksiyonunun Türkiye'de bu yıl 6 kişide tespit edildiğini açıkladı. Bakanlık 22 Ağustos'ta sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizde 2010 yılından itibaren görülen Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu 2024 yılında 6 kişide tespit edilmiştir. Hastalarımızın takip ve tedavilerine devam edilmektedir" denildi.

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SAĞLIK BAKANLIĞINDAN GÜNCEL AÇIKLAMA! Batı Nil Virüsü Türkiye’de vaka var mı, belirtileri neler, tedavisi nasıl?

BATI NİL VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

İlk kez 1937 yılında Uganda'da tanımlanan Batı Nil Virüsü'nün, yıllar içinde dünya geneline yayılmaya devam eden bir arbovirüs enfeksiyonu olduğunun altını çizen uzmanları, şunları söyledi: "Batı Nil Virüsü, sivrisinek sokması ile bulaşan bir tür viral enfeksiyondur. Culex cinsi sivrisineklerin sokması ile insanlara bulaşan hastalık, kişiden kişiye direkt olarak bulaşmaz. Durgun su birikintilerinde üremesi daha fazla olur. Bu sivrisinekler geceleri kan ile beslenirler. Ülkemizde de var olduğu bilinen Culex türü sivrisineklerin bulaştırdığı virüs, insanlar üzerinde etkili. Batı Nil Virüsü, dünya çapında farklı zamanlarda pek çok ülkede ani salgınlara yol açmıştır. Dış ortama dayanıklılığı bulunmayan virüsün insana bulaşması ancak sivrisinek ısırığı ile mümkündür." Nörotropik özelliğe sahip Batı Nil Virüsü'nün, insanların santral sinir sistemini etkileyerek, menenjit, ensefalit ve ataksi gibi pek çok nörolojik hastalığa neden olabildiğine de dikkat çeken uzmanlar, "Yüksek ateş, uyuşma, baş ağrısı, bilinç bulanıklığı, ishal ve gastrointestinal semptomlar gibi pek çok belirtinin eşlik ettiği hastalık, bazı durumlarda ölümcül olabilir" açıklamalarında bulundu.

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN GÜNCEL AÇIKLAMA! Batı Nil Virüsü Türkiye’de vaka var mı, belirtileri neler, tedavisi nasıl?

BATI NİL VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELER?

Batı Nil Virüsü'ne bağlı olarak gelişen hastalıkta çoğu zaman ilk görülen belirtinin baş ağrısı olduğunu belirten uzmanlar, çoğunlukla grip benzeri semptomlarla ortaya çıkan Batı Nil Virüsü'nün belirtilerini şöyle sıraladı:
Baş ve sırt ağrısı
Ani yüksek ateş
Hâlsizlik
Mide bulantısı
Kusma
İshal
Kaslarda güçsüzlük
Deride kızarıklık ve lenf bezlerinin aşırı şekilde şişmesi
İleri vakalarda ise santral sinir sistemi tutulumuna bağlı olarak uyuşukluk
Boynu dik tutamama
Zihin bulanıklığı
Kas seğirmesi ve dışarıdan görülecek şekilde titreme
Koma
Ataksi ve felç de görülebilir

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN GÜNCEL AÇIKLAMA! Batı Nil Virüsü Türkiye’de vaka var mı, belirtileri neler, tedavisi nasıl?

BATI NİL VİRÜSÜ TEDAVİSİ VAR MI?

Enfekte olmuş kişinin detaylı öyküsü hekim tarafından dinlendikten sonra fizik muayenesi yapıldığını söyleyen uzmanlar, şu açıklamalarda bulundu: "Batı Nil Enfeksiyonu şüphesi varlığında hekim, laboratuvar tetkikleri ister. Klinik belirtileri doğrultusunda kesin teşhis edilebilmektedir. Henüz geliştirilmiş bir aşı ya da ilaçlı tedavi yöntemi yok. Hastanın yaşam kalitesini yükseltmek ve belirtilerin etkisini azaltmak için farklı tedavi yöntemleri uygulanır. Batı Nil Virüsü'nün dünya çapında halk sağlığı problemine dönüşmemesi için pek çok bilimsel çalışma yapılmaktadır."

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