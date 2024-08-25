Giriş Tarihi: 25.08.2024 14:10
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024
14:10
SAĞLIK BAKANLIĞINDAN GÜNCEL AÇIKLAMA! Batı Nil Virüsü Türkiye’de vaka var mı, belirtileri neler, tedavisi nasıl?
Batı Nil virüsü enfeksiyonu ile ilgili açıklamalar vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Sivrisinekler aracılığıyla insanlara, kuşlara, atlara ve diğer memelilere bulaşabilen bu virüs halk arasında panik uyandırıyor. Sağlık Bakanlığı, sivrisinek ısırığıyla bulaşan enfeksiyon hakkında bir açıklama yaptı. Peki, Türkiye'de vaka tespit edildi mi, virüsün belirtileri neler, tedavi var mı, Sağlık Bakanlığı konula ilişkin hangi açıklamalarda bulundu?