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Haberler Yaşam Sahil Güvenlik subay alımı başvuruları nasıl, nereden yapılır, şartları nelerdir? 2022 SGK ile Sahil Güvenlik sözleşmeli subay alımı başvuru yapma sayfası burada
Giriş Tarihi: 23.12.2021 23:35 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 23:35

Sahil Güvenlik subay alımı başvuruları nasıl, nereden yapılır, şartları nelerdir? 2022 SGK ile Sahil Güvenlik sözleşmeli subay alımı başvuru yapma sayfası burada

Deniz ve sahillerimizin güvenliği için 7/24 esasıyla görev yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı (SGK) yüzer ve kara birliklerinde görev almak üzere toplamda erkek ve kadın 25 sözleşmeli subay adayı alımı yapacak. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar ise detayları öğrenmek ve 2022 SGK ile Sahil Güvenlik sözleşmeli subay alımı başvuru yapma sayfasına erişmek isteyerek "Sahil Güvenlik subay alımı başvuruları nasıl, nereden yapılır, şartları nelerdir?" sorularına cevap arıyor. Merak konusu olan Sahil Güvenlik subay alımı başvuruları nasıl, nereden yapılır, şartları nelerdir? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Sahil Güvenlik subay alımı başvuruları nasıl, nereden yapılır, şartları nelerdir? 2022 SGK ile Sahil Güvenlik sözleşmeli subay alımı başvuru yapma sayfası burada

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre yüzer ve kara birliklerinin kadrolarında görev almak üzere erkek ve kadın 25 sözleşmeli subay alınacağı ilan edildi. Haberi öğrenen ve başvuruda bulunmak isteyenler 2022 SGK ile Sahil Güvenlik sözleşmeli subay alımı başvuru sayfasına ilişkin bilgileri öğrenmek isteyerek "Sahil Güvenlik subay alımı başvuruları nasıl, nereden yapılır, şartları nelerdir?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

SAHİL GÜVENLİK SUBAY ALIMI BAŞVURULARI NASIL, NEREDEN YAPILIR, ŞARTLARI NELERDİR?

Sahil Güvenlik sözleşmeli subay alımı başvuru sayfası ve alım şartlarına ilişkin detaylar şöyle;

Sahil Güvenlik subay alımı başvuruları nasıl, nereden yapılır, şartları nelerdir? 2022 SGK ile Sahil Güvenlik sözleşmeli subay alımı başvuru yapma sayfası burada

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) tarafından paylaşılan sözleşmeli subay alımı kılavuzunda yer alan başvuru detayları şöyle;

ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Temini yapılacak 1'inci maddedeki tabloda belirtilen öğrenim programlardan mezun olmak veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak,

c. Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve sisteme yüklemek,

ç. Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar için YÖK veya ilgili kurum tarafından verilen denklik/eşdeğerlilik belgesini almış olmak ve sisteme yüklemek,

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Sahil Güvenlik subay alımı başvuruları nasıl, nereden yapılır, şartları nelerdir? 2022 SGK ile Sahil Güvenlik sözleşmeli subay alımı başvuru yapma sayfası burada

d. KPSS ve ALES puanı şartı aranan branşlardan Mühendis ve İkmal branşı için; 2020-2021 yılında yapılan KPSS'de Genel Kültür ve Genel Yetenek (P3) puan türünden en az 65 puan almış olmak ve 2019-220-2021 yılında yapılan ALES'te Eşit Ağırlık Puan Türü (EA) en az 65 almış olmak, şehit ve malul eş ve çocukları için bu puanın en az %80'ini almış olmak, (Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 21/h ve j maddesi kapsamında olanlar)

e. YDS puanı şartı aranan İkmal (2) branşı [Uluslararası İlişkiler, Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) ve Çeviribilim (İngilizce), İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dilbilimi] için; 2017-2018-2019- 2020-2021 yılında yapılan YDS sınavlarından en az 90 puan almış olmak,

Sahil Güvenlik subay alımı başvuruları nasıl, nereden yapılır, şartları nelerdir? 2022 SGK ile Sahil Güvenlik sözleşmeli subay alımı başvuru yapma sayfası burada

f. Hukuk branşında 2020-2021 yıllarında yapılan KPSS'de; hukuk alanında yapılan (P4) puan türünden en az 70 puan, 2019-2020-2021 yıllarında yapılan ALES'ten Eşit Ağırlık (EA) puan türünden en az 70 puan almış olmak,

g. 01 Ocak 2021 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

(1) 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.),

(2) Lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için 32 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1989 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir. Lisansüstü öğrenimine devam eden adaylardan 27 yaşından büyük olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.),

Sahil Güvenlik subay alımı başvuruları nasıl, nereden yapılır, şartları nelerdir? 2022 SGK ile Sahil Güvenlik sözleşmeli subay alımı başvuru yapma sayfası burada

ğ. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

h. TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak ve;

(1) Güverte ve Makine branşları için Sağlık Yeteneği Yönetmeliği Ek-d değerlendirme çizelgesinde (1) Numaralı Subay ve Astsubay Adayları Değerlendirme Sütununa göre "Sözleşmeli Subay Olur" raporu ile birlikte Gemiadamları Sağlık Yönergesinde belirtilen "Gemiadamı Olur'' kararlı sağlık raporunu almak,

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