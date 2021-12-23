Sahil Güvenlik subay alımı başvuruları nasıl, nereden yapılır, şartları nelerdir? 2022 SGK ile Sahil Güvenlik sözleşmeli subay alımı başvuru yapma sayfası burada

Deniz ve sahillerimizin güvenliği için 7/24 esasıyla görev yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı (SGK) yüzer ve kara birliklerinde görev almak üzere toplamda erkek ve kadın 25 sözleşmeli subay adayı alımı yapacak. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar ise detayları öğrenmek ve 2022 SGK ile Sahil Güvenlik sözleşmeli subay alımı başvuru yapma sayfasına erişmek isteyerek "Sahil Güvenlik subay alımı başvuruları nasıl, nereden yapılır, şartları nelerdir?" sorularına cevap arıyor. Merak konusu olan Sahil Güvenlik subay alımı başvuruları nasıl, nereden yapılır, şartları nelerdir? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.