Sahil Güvenlik subay alımı başvuruları nasıl, nereden yapılır, şartları nelerdir? 2022 SGK ile Sahil Güvenlik sözleşmeli subay alımı başvuru yapma sayfası burada

d. KPSS ve ALES puanı şartı aranan branşlardan Mühendis ve İkmal branşı için; 2020-2021 yılında yapılan KPSS'de Genel Kültür ve Genel Yetenek (P3) puan türünden en az 65 puan almış olmak ve 2019-220-2021 yılında yapılan ALES'te Eşit Ağırlık Puan Türü (EA) en az 65 almış olmak, şehit ve malul eş ve çocukları için bu puanın en az %80'ini almış olmak, (Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 21/h ve j maddesi kapsamında olanlar)

e. YDS puanı şartı aranan İkmal (2) branşı [Uluslararası İlişkiler, Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) ve Çeviribilim (İngilizce), İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dilbilimi] için; 2017-2018-2019- 2020-2021 yılında yapılan YDS sınavlarından en az 90 puan almış olmak,